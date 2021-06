Edenlandia, il gran giorno è arrivato: oggi la riapertura al pubblico

Edenlandia riparte per la gioia di grandi e piccini: lo storico parco dei divertimenti di Fuorigrotta riapre al pubblico da oggi, martedì 15 giugno, con una programmazione speciale.

Oggi, martedì 15 giugno, è il gran giorno della riapertura di Edenlandia a Napoli. Dopo ben otto mesi di stop a causa delle restrizioni anti Covid 19, lo storico parco divertimenti di Fuorigrotta (amatissimo da grandi e piccini) riaprirà al pubblico a partire dalle ore 16.30.

Le giostre storiche (come il trenino, la ruota panoramica e Dumbo) sono dunque di nuovo pronte a far divertire nuovamente grandi e piccini, che in vista della riapertura potranno anche godere di una programmazione speciale. Ecco tutti i dettagli:

Ore 16.30: Welcome con Eddy&Elly;

Ore 17: Spettacolo di Bolle Danzanti con Magda;

Ore 17.30: In giro per il parco con le Principesse Disney‍;

Ore 18: Spettacolo di giocoleria con Macho Clown;

Ore 18.30: Baby Dance con Eddy&Elly;

Ore 20.15: In giro per il Parco con Eddy&Elly;

Ore 21: Spettacolo Kvlar_T Fire show;

Ore 21.15; In giro per il Parco con Eddy&Elly.

Edenlandia: orari e prezzi del parco divertimenti di Fuorigrotta

Edenlandia (guidata dall’amministratore unico Gianluca Vorzillo) resterà aperto tutti i giorni con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 22.30 ;

; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 24.

Come previsto, sarà una riapertura in sicurezza nel rispetto dei protocolli anti Covid 19. Non verrà più utilizzata la card, per cui, al momento dell’acquisto, si riceverà un voucher usa e getta.

Chi ha già la card, potrà convertirla in cassa e ritirare il voucher usa e getta. L’eventuale credito residuo della card verrà trasferito interamente sul voucher.

L’ingresso è gratuito, come anche gli spettacoli. Per accedere a una singola giostra, si paga 2 o 3 euro a seconda dell’attrazione scelta (solo per i kart il costo è di 5 euro).