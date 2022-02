Edenlandia, grande successo per i casting: hanno partecipato oltre 3000 persone

Edenlandia: un vero e proprio boom di presenze per partecipare ai casting come comparsa per i film di Sydney Sibilia, Marco D’Amore e Brando De Sica (oltre che per la seconda stagione di “Mina Settembre”).

Grande successo ad Edenlandia per la giornata dedicata ai casting per la ricerca di comparse in tre film, ovvero “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, “Napoli Magica” di Marco D’Amore e “Mimì – Il principe delle tenebre” di Brando De Sica, oltre che per la seconda stagione della serie tv “Mina Settembre”.

Nella giornata di sabato 29 gennaio sono state ben 10 le ore consecutive di casting, nel corso delle quali oltre 3000 persone hanno cercato di ottenere la parte come comparsa per questi tre film italiani e la seconda stagione della serie ispirata ai libri di Maurizio de Giovanni.

Grande soddisfazione per gli organizzatori di Klab4 Film, che annuncia ulteriori casting: “Presto ci saranno novità importanti che faciliteranno anche il metodo per proporsi e a marzo faremo un altro casting aperto a tutti. Proveremo ad accontentare quante più persone possibili senza dimenticare che non siamo un’agenzia, ma che lavoriamo direttamente per le Produzioni Cinematografiche e quindi per i Registi che fanno delle scelte. Grazie”.