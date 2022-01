Edenlandia arriva sui banchi di scuola con “Eden Game”. Per chi vince giostre gratis

Edenlandia arriva sui banchi di scuola con i giochi didattici ” Eden Game”, che premierà un bambino per classe con una giornata gratis su tutte le giostre.

Si chiama “Eden Game” ed è la nuova iniziativa che vede Edenlandia, il grande parco cittadino di divertimenti, entrare nelle scuole, al momento, di primo grado. Parliamo di quiz o piccoli esercizi riguardanti tutte le materie, realizzati con l’ausilio di alcuni insegnanti, che vengono proposti ai bambini durante le ore scolastiche, diventando una parte attiva della lezione.

La soluzione corretta del test/gioco formulato didatticamente per i piccoli alunni, inoltre, permetterà ai primi 5 scolari (uno per ogni classe) più “meritevoli”, scelti secondo i criteri della maestra, a vincere un ingresso con braccialetto che gli permetterà di usufruire di tutte le giostre, in compagnia di un amichetto.

Il progetto “Eden Game”, che ha già visto coinvolta la scuola elementare Istituto Paritario A.M. Cusano di Giugliano grazie alla direttrice Martina Conte, invita anche altri istituti a farne richiesta per ricevere il materiale didattico da sottoporre ai bambini.

“Questa iniziativa – spiega Gianluca Vorzillo, amministratore unico dell’Edenlandia – nasce in un momento molto difficile per i bambini. Il Covid ha sconvolto la vita di tutti noi, ma forse i più colpiti sono stati proprio i più piccoli, ai quali hanno tolto la bellezza del gioco e la condivisione della quotidianità, già nel semplice andare a scuola e vedere i propri compagni. In una ripresa a singhiozzo di normalità, Edenlandia, che è il simbolo del gioco e della condivisione di risate ed allegria, nel suo piccolo voleva regalare un momento di aggregazione arrivando sui banchi di scuola prima per poi spostarsi tra i viali del parco poi”.

Edenlandia invita così tutte le scuole del territorio a partecipare all’iniziativa. I quiz, con l’aiuto delle maestre, possono essere innumerevoli.

Per maggiori informazione contattare lo 081 5939106.