“Startup Weekend” all’Università Luigi Vanvitelli

Un week end dedicato alla competizione delle idee innovative di impresa. Si chiama Startup Weekend, è un format di Techstars sviluppato in partnership con Google for Startups, attivo dal 2007 in oltre 150 Paesi nel mondo.

Quest’anno, in una edizione universitaria, la manifestazione si svolgerà dal 5 al 7 aprile 2019 presso il Dipartimento di Economia di Capua e sarà un evento esclusivamente dedicato ai soggetti dell’Ateneo Vanvitelli: lo Startup Weekend Vanvitelli edition.

Il team organizzatore è composto da Luigi Zeni (delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico), Laura Castaldi e Diego Matricano (Dipartimento di Economia), Salvatore Ferrara e Ciro Troise (Sezione Trasferimento Tecnologico) per l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Vittoria di Caterino e Mario di Girolamo per Techstars.

Si tratta di una maratona creativa (dal venerdì alla domenica) volta alla promozione dell’imprenditorialità, nell’ambito della quale soggetti con diversi background e qualifiche (studenti, neolaureati, dottorandi, ricercatori e professori di diversi ambiti disciplinari) si uniranno per condividere idee, formare team e sviluppare business idea.

Il format è basato sul lavoro di gruppo e la condivisione di competenze ed esperienze, con il fine di sviluppare idee innovative di impresa in soli tre giorni. La giuria sceglierà i migliori progetti: i vincitori della competition riceveranno premi in formazione volti al potenziamento delle loro idee e competenze imprenditoriali.

I partecipanti sono stati reclutati nei mesi di febbraio e marzo, durante i bootcamp formativi in tour presso i diversi poli territoriali dell’Università Vanvitelli. I membri del comitato promotore si sono recati presso alcuni Dipartimenti per comunicare al meglio il format di Startup Weekend Vanvitelli edition, stimolare le idee di impresa e coinvolgere tutte le persone interessate.

Obiettivo della manifestazione è mettere in collegamento le persone per generare qualcosa di nuovo, far scoprire ai giovani a che punto sono del proprio “entrepreneur’s journey”, imparare cosa è necessario per avviare un business e sviluppare la propria idea in meno di tre giorni.

Le attività dei partecipanti si svolgeranno secondo un programma articolato in tre giornate:

Domani, venerdì 5 aprile (dalle 17 alle 24), dopo i saluti istituzionali e un workshop sul tema dell’imprenditorialità, keynote speaker Lou Marino (Management Department Chair, Professor of Strategic Management and James D. Nabors Instructional Excellence Faculty Fellow, Culverhouse College of Business, University of Alabama), tutti i partecipanti all’evento avranno la possibilità di presentare la propria idea. Le idee ritenute migliori dai partecipanti verranno selezionate per la formazione di gruppi di lavoro, le cui attività avranno inizio lo stesso giorno.

Sabato 6 aprile (dalle 9 alle 24) i partecipanti lavoreranno intensamente allo sviluppo dell’idea con intervalli dedicati a brevi pillole formative, testimonianze aziendali, speech di professionisti e startupper di successo. Durante i lavori della giornata verranno assistiti da mentor, suddivisi per aree di competenza (marketing, design, legal, ecc.).

Domenica 7 aprile (dalle 9,00 alle 18.30) si procederà a rifinire il lavoro al fine di realizzare un MVP (Minimum Viable Product) che verrà poi presentato mediante elevator pitch davanti ad una giuria di esperti composta da imprenditori, manager, esponenti di incubatori, acceleratori e fonti di finanziamento dell’innovazione ed altri attori del mondo dello Startup.

Le attività dei partecipanti saranno supportate da alcune pillole formative sul processo di idea development e costantemente affiancate da una pluralità di mentor, soggetti perlopiù espressione dell’ecosistema italiano – e non solo – delle Startup.

Molteplici i premi in palio per i vincitori della competition, offerti da numerosi e rilevanti award sponsor: sviluppo software, percorsi e servizi di incubazione e accelerazione, corsi di formazione, consulenza strategica, mentorship, spazi di coworking.

Startup Weekend è un evento “no profit”. Essendo la Vanvitelli Edition una manifestazione dedicata ai soggetti dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, non si richiede ai partecipanti il pagamento di una fee di partecipazione e sono sostenute dall’Ateneo le spese necessarie a supportare al meglio lo svolgimento delle attività di sviluppo delle idee innovative ad opera dei partecipanti.