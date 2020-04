Regione Campania: misure straordinarie di sostegno alle famiglie per l’accudimento dei figli sotto i 15 anni durante il periodo di sospensione delle scuole. I requisiti e come fare richiesta.

Nell’ambito del piano per l’emergenza socio-economica dovuta all’emergenza Coronavirus, la Regione Campania ha stabilito misure straordinarie di sostegno alle famiglie per l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle scuole.

Il sostegno economico è erogato alle famiglie nella forma di un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting.

Sostegno a famiglie con figli al di sotto dei 15 anni: importo massimo di 500 euro

Il contributo è assegnato ed erogato alla famiglia fino ad un importo massimo di 500 euro a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

500 euro per ogni nucleo con l’Isee fino a 20mila euro;

per ogni nucleo con l’Isee fino a 20mila euro; 300 euro per ogni nucleo con l’Isee fino a 35mila euro.

Il bonus non è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per le medesime finalità.

Sostegno a famiglie con figli al di sotto dei 15 anni: i beneficiari

Possono accedere al sostegno economico, di cui al precedente articolo 3, i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori o tutore residente in Regione Campania, che:

comprendano almeno un figlio minore di età inferiore ai 15 anni , iscritto a un servizio educativo o a una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania;

, iscritto a un servizio educativo o a una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania; abbiano un ISEE fino ai 20mila euro (contributo di 500 euro) e 35mila euro (contributo di 300 euro).

I requisiti richiesti devono essere presenti, a pena di esclusione, alla data di trasmissione della domanda di contributo, fatta eccezione per l’età del minore, che deve essere posseduta alla data del 5 marzo 2020, giorno di chiusura e sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, stabilita dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto dal soggetto che convive con il minore. Il contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, che nei casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice.

Sostegno a famiglie con figli al di sotto dei 15 anni: modalità di presentazione della domanda

La presentazione delle domande di sostegno economico dovrà essere effettuata, a pena di esclusione ed inammissibilità della domanda, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma online all’indirizzo https://conlefamiglie.regione.campania.it

Allegare i seguenti documenti:

la domanda che, a pena di esclusione ed inammissibilità, deve essere compilata on line accedendo, previa registrazione alla piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it , e generata dal sistema;

accedendo, previa registrazione alla piattaforma , e generata dal sistema; un valido documento di riconoscimento del richiedente (in formato PDF);

del richiedente (in formato PDF); certificazione ISEE in corso di validità; nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, la certificazione ISEE deve essere presentata dal genitore/tutore che presenta la domanda ove si evincono i dati del minore convivente (in formato PDF).

A tal fine, si evidenzia che il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità delle carte d’identità scadute, senza che rilevi la durata del periodo trascorso dalla data di scadenza, o delle date di scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto legge del 17 marzo 2020 (proroga di validità della carta di identità indirizzata ai prefetti).

Sostegno a famiglie con figli al di sotto dei 15 anni: termine di presentazione della domanda

L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it dalle ore 9 del giorno 27/04/2020 alla mezzanotte del giorno 07/05/2020, fatte salve eventuali proroghe.

Al fine di evitare casi di doppi pagamenti del contributo, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

A titolo esemplificativo i beneficiari del contributo, a seconda della natura delle spese sostenute e nel rispetto della normativa vigente, si impegnano a trasmettere fatture o documenti probatori equivalenti, copia di bonifico, MAV, vaglia, bollettino postale, assegno bancario, copia dell’estratto conto che attesti l’avvenuto versamento.

Sostegno a famiglie con figli al di sotto dei 15 anni: assegnazione del contributo e graduatoria

La graduatoria delle domande ammissibili sarà effettuata dopo la scadenza del presente avviso, in ragione del valore della certificazione ISEE presentata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

A parità di valore ISEE sarà applicato il diritto di precedenza secondo i successivi requisiti posseduti alla data del 5 marzo 2020:

numero di figli minori di 15 anni a carico ;

; minore età del figlio, frequentante la scuola primaria o secondaria.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.campania.it, nonché sulla piattaforma dedicata https://conlefamiglie.regione.campania.it, con valore di notifica agli interessati.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente ai beneficiari a seguito della pubblicazione della graduatoria, mediante pagamenti effettuati tramite Poste Italiane S.p.A., secondo modalità che saranno adeguatamente pubblicizzate sulla piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it.