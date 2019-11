Pari opportunità, ecco gli strumenti dei professionisti

AVERSA – “Pari opportunità, prevenzione ed assistenza, strumenti a favore dei professionisti” è il tema del forum promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio del Rotary Club Aversa “Terra Normanna” per domani, giovedì 28 novembre alle ore 14.30, presso la sala convegni dell’Odcec di Napoli Nord (via Diaz, 89).

L’evento formativo rientra nel piano annuale della formazione professionale di entrambi gli Ordini professionali del Circondario di Napoli Nord e riconosce ai Commercialisti ed agli Avvocati crediti formativi speciali per l’anno 2019.

L’iniziativa nasce dal confronto tra le rappresentanze istituzionali del mondo professionale territoriale che intende, con il patrocinio del Rotary Club di Aversa, rappresentato dal presidente Gianluca Cioffi, che mette a disposizione personale medico specializzato – coordinato dal Dottore Giovanni Costanzo – nella prevenzione tumorale – che gratuitamente garantirà alle donne presenti la possibilità di effettuare visite senologiche preventive – assicurare conoscenza e prevenzione nella lotta ai tumori. Compito della relazione di Irene Russo (specialista in Dermatologia e Venerologia, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Polo dermatologico di Aversa), è quello di trasferire la conoscenza e la consapevolezza che la prevenzione è la strada principale per la lotta ai i tumori.

Al convegno parteciperà Chiara Marciani, assessore regionale alle Pari Opportunità ed alla Formazione Professionale. Nell’occasione sarà presentata, tra le misure di promozione della Regione Campania della parità tra i sessi, l’intervento che promuove e finanzia Voucher formativi destinati a migliorare la competitività delle donne in ambito del lavoro.

Con l‘Assessore Marciani, durante il Convegno, moderato da Guido Rossi, vicepresidente Odcec Napoli Nord, si analizzeranno i principi cardini del rifinanziamento e l’innovazione della misura regionale, prossima al varo, destinata, ai professionisti, per finanziare l’avvio ai giovani di nuovi studi professionali, il tirocinio a chi si approccia alla professione, misure di promozione e tutela della professione, nonché, su suggerimento degli Ordini, misure che favoriscano la conciliazione tra i tempi di lavoro ed i tempi da destinare alla famiglia (congedo parentale che troppo spesso le Casse di Previdenza professionale non prevedono o finanziano solo parzialmente).

Antonio Tuccillo e Gianfranco Mallardo, rispettivamente numeri uno dei commercialisti e degli avvocati di Napoli Nord, ritengono che “anche gli ordini professionali devono partecipare alla crescita del territorio. entrambi risaltano l’importanza della collaborazione sviluppatasi fra avvocati e commercialisti, proficua non solo per gli iscritti ma per l’intero territorio. Ci sono tanti ambiti nei quali tale collaborazione è importante e occasioni come quella attuale sono utili per sviluppare idee comuni”.

“Obiettivo comune è dato anche dalla condivisione delle buone pratiche – aggiungono – relative ai problemi comuni dei professionisti, come la tutela della salute e il rispetto della parità di genere, temi sui quali bisogna impegnarsi direttamente sia a causa della vita sempre più frenetica che svolgono i professionisti che per l’aumento continuo del numero delle donne che scelgono la libera professione come attività lavorativa”.

L’avvocato Linda Maisto, consigliera del Coa Napoli Nord, evidenzia che “la tutela della salute e della parità di genere sono temi molto importanti per gli ordini professionali e questo convegno sarà l’occasione per condividere le esperienze che stiamo portando avanti in questi campi. Offrire, tra l’altro, uno screening periodico contro le malattie più frequenti è garanzia per il mantenimento della capacità di reddito dei professionisti per un periodo il più lungo possibile”.

“Per le donne in gravidanza o con bambini sotto i 3 anni, ho portato all’attenzione del consiglio la proposta di istituire le strisce rosa di parcheggio da collocarsi presso tutti gli uffici giudiziari del nostro circondario, la proposta è stata accolta all’unanimità dei presenti e siamo in contatto con le amministrazioni per realizzarle al più presto. Le strisce consentiranno il parcheggio veloce alle donne in gravidanza o con bambini sotto i tre anni. Ciò faciliterà la conciliazione fra i loro ruoli lavorativi e familiari. Un’iniziativa che sa di rosa, di futuro e di speranza”.

Gennaro Ciaramella, delegato Cassa di Previdenza Dottori commercialisti rappresenterà le misure preventive e di Assistenza offerte agli iscritti dalla Cnpadc, i risultati conseguiti con l’insediamento dello sportello Cassa per gli iscritti all’Odcec di Napoli Nord mentre, Simonetta Cavalieri, esperta di Innovazione sociale e di politiche di Pari opportunità, rappresenterà una panoramica di opportunità offerte dai Fondi regionali, nazionali e comunitari.

La conclusione dei lavori sarà affidata ai consiglieri delegati Sandro Fontana, Diego Musto e Giuseppe Vitagliano.

Nel corso del seminario di studi verrà presentato il Comitato di garanzia per la professione dell’Odcec Napoli Nord, presieduto da Anna Peluso.