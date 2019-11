Navigator Campania, fine del braccio di ferro: l’Anpal annuncia le prossime assunzioni

Navigator Campania: si sblocca l’intricata vicenda che nei mesi scorsi aveva portato allo scontro tra Anpal e Palazzo Santa Lucia.

Navigator Campania | Pronte le assunzioni di ‘navigator’ in Campania. Lo annuncia l’Anpal: “Con la delibera di Giunta regionale che sancisce l’accordo con la Regione Campania, gia’ sottoscritto il 17 ottobre, si sbloccano anche in Campania le attivita’ di assistenza tecnica per le politiche attive per il lavoro”. “Siamo pronti a procedere con la contrattualizzazione dei navigator campani” ha dichiarato il Presidente Anpal Mimmo Parisi.

Le parole del presidente Mimmo Parisi.

“Siamo lieti che la Regione con senso di responsabilita’ abbia superato le resistenze tecniche e faccia partire anche in Campania la fase 2 del reddito. Questa contrattualizzazione va nell’interesse dei 471 navigator che hanno vinto la selezione ma anche di tutti i cittadini campani. Si completa cosi’ in tutto il territorio nazionale il percorso di avvio di assistenza tecnica a supporto delle Regioni. Sono certo che con il Presidente De Luca realizzeremo un percorso di rafforzamento delle politiche attive, reddito di cittadinanza, crisi aziendali e reinserimento occupazionale che portera’ risultati concreti e tangibili”.