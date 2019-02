Bershka: il noto brand di abbigliamento offre opportunità di lavoro in vari negozi situati in Italia.

Bershka, noto brand di abbigliamento e accessori presente in ben 70 Paesi del mondo, offre opportunità di lavoro in vari negozi italiani.

Bershka: ecco le figure attualmente ricercate

Come riporta “Ticonsiglio”, in questo periodo Bershka seleziona personale per assunzioni nei negozi presenti sul territorio nazionale, in particolare in Lombardia, Calabria, Sardegna, Campania e Veneto. Ecco un breve excursus delle figure ricercate attualmente, per le quali è possibile candidarsi:

ADDETTI VENDITA

Sedi di lavoro: Sassari, Marcon (Venezia)

I Commessi Bershka sono giovani con reale passione per la moda, con esperienza , anche breve, a contatto con il pubblico o nel settore dell’abbigliamento e accessori. Conoscono la lingua inglese e / o altre lingue straniere. Inoltre, sono disponibili a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, tra le 7 e le 23 (con almeno un riposo settimanale). Gli addetti vendita Bershka si occupano di vendere e assistere i clienti, di ricevere la merce e riordinarla sugli espositori del negozio.

Sedi di lavoro: I Commessi Bershka sono giovani con reale passione per la moda, , anche breve, a contatto con il pubblico o nel settore dell’abbigliamento e accessori. Conoscono la e / o altre lingue straniere. Inoltre, sono disponibili a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, tra le 7 e le 23 (con almeno un riposo settimanale). Gli addetti vendita Bershka si occupano di vendere e assistere i clienti, di ricevere la merce e riordinarla sugli espositori del negozio. VICE RESPONSABILI E RESPONSABILI DI NEGOZIO

Sede di lavoro: Lamezia Terme (Catanzaro)

Generalmente, si richiedono esperienza da 1 a 2 anni per i Vice Responsabili e da 3 a 5 anni per gli Store Manager . Le risorse cercate sanno leggere e gestire i KPIs, hanno senso commerciale e sono appassionati di moda. Completano il profilo spiccate doti organizzative e la capacità di gestione del personale, oltre alla disponibilità alla mobilità territoriale.

Sede di lavoro: Generalmente, si richiedono . Le risorse cercate sanno leggere e gestire i KPIs, hanno senso commerciale e sono appassionati di moda. Completano il profilo spiccate doti organizzative e la capacità di gestione del personale, oltre alla disponibilità alla mobilità territoriale. VISUAL MERCHANDISER IN STORE

Sede di lavoro: Cremona

Si selezionano candidati con 2 o 3 anni di esperienza in ambito Fashion Retail. Devono essere disposti a lavorare su turni dal lunedì alla domenica e in grado di allestire le vetrine dei negozi del brand. Richieste anche notevoli capacità decisionali, leadership e spiccate doti organizzative.

Sede di lavoro: Si selezionano candidati con Devono essere disposti a lavorare su turni dal lunedì alla domenica e in grado di allestire le vetrine dei negozi del brand. Richieste anche notevoli capacità decisionali, leadership e spiccate doti organizzative. RESPONSABILE DI REPARTO

Sede di lavoro: Napoli

I candidati ideali hanno 2 anni di esperienza pregressa nel settore Retail, meglio se maturata nell’ambito della moda. Sono in grado di gestire un team di lavoro e possiedono doti di leadership. Sanno leggere e gestire KPIs e indicatori di performance, sono appassionati di moda e possiedono attitudine commerciale.

Bershka: ecco come candidarsi alle varie offerte

La raccolta delle candidature viene effettuata attraverso il portale web Inditex Lavora con noi, dove vengono pubblicate le opportunità di impiego. Per consultare le offerte di lavoro in Bershka occorre effettuare una ricerca tematica, utilizzando gli appositi filtri disponibili all’interno della pagina riservata alle carriere.

Impostati i criteri di ricerca, è possibile visualizzare gli annunci e rispondere online a quelli di interesse. Per farlo occorre registrarsi sulla piattaforma, su cui sarà poi possibile inserire il proprio curriculum vitae.