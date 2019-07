Ipercoop: firmato l’accordo per il passaggio della gestione delle sedi di Quarto e Afragola da Distribuzione Centro Sud alla società Gdm.

Firmato l’accordo definitivo per il passaggio in franchising della gestione degli ipercoop di Quarto e Afragola da Distribuzione Centro Sud alla società Gdm, la quale già gestisce un altro negozio in franchising da Coop sul territorio campano.

Come riportato da “Il Mattino”, si tratta infatti di un’azienda locale che usufruirà delle dotazioni logistiche del franchisor ricevendo dallo stesso la gran parte delle merci.

Distribuzione Centro Sud ha inoltre l’obiettivo di sostenere l’operazione in fase di startup, facilitando e agevolando la fase di transizione e rilancio dei due ipermercati. Tutti i lavoratori dei due ipercoop (178 ad Afragola e 144 a Quarto, per un totale di 322 posti di lavoro) passano in forza alla nuova gestione.

Distribuzione Centro Sud ha dunque espresso la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, con cui è stata realizzata la salvaguardia della buona occupazione e che si inserisce nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa e delle buone relazioni sindacali. Un accordo importante anche perché con questa operazione l’insegna Coop continua ad essere presente in Campania.