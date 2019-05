Innovation Day: Il networking sull’innovazione a Milano

Innovation Day ha creato molte opportunità per tutti coloro che hanno partecipato, costituendo il più originale punto di networking sull’innovazione a Milano.

Ai nastri di partenza la decima edizione dell’Innovation Day. L’originale format – ideato da Massimo Lucidi, con il sostegno delle Startup che in questi anni hanno aderito all’incubatore Take Off di Giuseppe Nucera & Partners.

La manifestazione appena svoltasi a Milano e patrocinato da Egocreanet – Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Bari, ed Asmef ha visto la partecipazione anche del centro di ricerca Tronchetto Research con la presenza del suo DG Fabio Massimo Sprio.

Ad aprire i lavori il Presidente del centro studi Ameco Eugenio Filograna e leader del movimento Autonomi e Partite IVA che è intervenuto portando tra l’altro la propria esperienza di ultimo proprietario di Postalmarket.

Uno splendido marchio a cui il sistema Italia non ha saputo risparmiare la fine ingloriosa raccontata nel libro #ilcasopostalmarket.it in prossima uscita.

Intervenuti a #innovationday tra gli altri: Gianluca Licari di Asapiens, Luigi Sciascia di Remax Milano, Giorgio Torchio di BravoBrewer e Davide Spitale di AlzaRating e il cavalier Danilo Gigante di International Broker Art.

Sono intervenuti con contributi video i professori Francesco Inchingolo Prof. Francesco Inchingolo e Paolo Paolo Antonio Manzelli Paolo Manzelli ed anche Vittorio del Re coautore con Massimo Lucidi e Giuseppe Nappi Giuseppe di alcuni best seller su Amazon come #eccellenzedigitaliitaliane e #digitalcontentmanager.

E' stato fatto un evento itinerante che ha coinvolto più città da Reggio Calabria a Milano, con un'antenna dagli Stati Uniti rappresentata dalla sezione del Premio Eccellenza Italiana.

L’obbiettivo è stato sempre quello di far parlare i diversi stakeholders dell’innovazione che sono per l’appunto aziende, centri di ricerca, università, startup e spin-off aziendali. Il vip trainer Daniele Esposito il modello brasiliano Thiago Macedo e l’architetto internazionale Guto Biazzetto e il fotografo Sergio Goglia hanno presentato i loro casi di professioni digitali.

Imprese e Professionisti di qualità hanno affermato la loro voglia di riconoscersi e di raccontarsi. Dunque evento a Milano appena concluso ma i benefici sono appena cominciati e la carica reputazionale saprà superare i tempi e lo stesso luogo dell’incontro. “È il tempo della #netreputation, gente” conclude Massimo Lucidi.