Il consulente SAP e i corsi di formazione della GJordan

Il ruolo del consulente SAP è tra i più ricercati nel mondo del lavoro, ma non tutti ne hanno ben chiara l’importanza e le caratteristiche necessarie: la GJordan da anni forma queste figure verso la loro scalata al successo.

Consulente SAP | Il settore dell’informatica è da sempre il settore più attivo e il mercato del lavoro è pieno di annunci di ricerca di figure professionali molto carenti e difficili da trovare. Questo è uno di motivi per cui raramente si trovano disoccupati nel settore dell’Information Technology.

Il consulente funzionale SAP rappresenta una figura di spicco di questo settore. Un ruolo che a fronte di una certa complessità di skill richieste può garantire un’ottima carriera e uno stipendio importante. A partire da circa 1.400 euro al mese per superare tranquillamente i 2.000 euro dopo qualche anno di esperienza.

SAP è il software gestionale/contabile leader di mercato, molto vasto, modulare e completamente personalizzabile. Oltre ad essere il nome della società tedesca che lo produce.

Il consulente funzionale SAP lavora, quindi, sostanzialmente nel mondo informatico, segue progetti di installazione, manutenzione e modifica dei sistemi SAP utilizzati dalle grandi aziende.

Il suo compito è proprio quello di “customizzare” il sistema in relazione alle esigenze dell’azienda utilizzatrice finale. I consulenti funzionali sono sempre specializzati su singoli oppure su coppie di moduli.

Quindi troveremo ad esempio il consulente funzionale FI che lavora e gestisce i processi amministrativi dei sistemi. Il consulente funzionale MM gestisce i processi di acquisti/vendite e logistici dell’azienda. Il consulente funzionale PP gestisce le attività di produzione e cosi via.

I consulenti funzionali SAP sono definiti profili “trasversali”, ovvero figure informatiche che necessitano delle competenze economiche e/o gestionali. Motivo per cui i consulenti funzionali SAP sono dei laureati in economia (funzionali FI) oppure degli ingegneri gestionali (funzionali MM) che hanno voglia di emergere.

Il percorso di formazione per consulenti funzionali SAP

Il percorso si inizia con dei corsi di formazione e offre molte possibilità di trovare un lavoro. Questi possono durare da 1 a 6 settimane a seconda del livello e dell’obiettivo che si vuole raggiungere. Successivamente avviene il passaggio in azienda.

Il training on the job prosegue con uno stage, se si viene selezionati, o comunque con un periodo di affiancamento. Il fulcro del lavoro del consulente funzionale coincide con un termine tecnico chiamato “customizing”, che in inglese significa personalizzare.

Infatti in SAP esistono una serie di attività chiamate “transazioni di customizing”, con le quali il consulente interviene per modificare il sistema “lato funzionale”. Il lavoro del “funzionale SAP”, in sostanza, consiste nell’analisi dei processi aziendali per poi intervenire in attività volte a modificare e adattare il software in relazione alle richieste del cliente. Il consulente funzionale può essere affiancato da un secondo profilo: il programmatore ABAP.

Tra le aziende di consulenza SAP che lavorano nel settore troviamo Accenture, Deloitte, KPMG, oltre ovviamente a molte altre. Tutte in continua ricerca di neolaureati la lanciare come consulenti funzionali SAP.

Per i neolaureati è importante scegliere dei percorsi di formazione tecnici su SAP che comprendano delle basi di “customizing”, indispensabile per intraprendere una carriera da consulenti funzionali. I corsi SAP di Innovaformazione sono altamente specializzati, divisi per moduli (FI-CO. MM-SD, HR-HCM) e tutti comprendono una panoramica di customizing.

La GJordan, leader nella formazione dei consulenti SAP

Tra le migliori società nel campo della consulenza e della formazione, troviamo la GJordan, un marchio della società Gauss Jordan srl. La scelta del nome è dovuta agli studi del socio fondatore Mattia Della Rossa (già professore di matematica) rifacendosi al metodo di eliminazione di Gauss, spesso abbreviato in MEG.

Si tratta di un algoritmo, che prende il nome dal matematico tedesco Carl Friedrich Gauss, usato in algebra lineare per determinare le soluzioni di un sistema di equazioni lineari, per calcolare il rango o l’inversa di una matrice.

L’algoritmo, attraverso l’applicazione di operazioni elementari dette mosse di Gauss, riduce la matrice in una forma detta a scalini. La matrice così ridotta permette il calcolo del rango della matrice (che sarà pari al numero di scalini/pivot) nonché la risoluzione del sistema lineare ad essa associato.

Un’estensione a tale metodo, nota come metodo di eliminazione di Gauss-Jordan, dal matematico tedesco Wilhelm Jordan, riduce ulteriormente la matrice, permettendo di calcolarne anche l’inversa. La matrice a scalini viene vista, in questo caso, come un mezzo per la “scalata” verso il successo.

La metodologia di insegnamento è del tutto innovativa e fa sì che il tutor sia parte dell’aula. Ogni allievo è costantemente seguito e supportato in maniera personalizzata in base alle proprie esigenze e specificità.

L’apprendimento è facilitato e stimolato mediante l’utilizzo di metodologie, strumenti ed attività didattiche innovative. Tutti i Percorsi Formativi sono finalizzati all’ottenimento di una preparazione che attesta in maniera oggettiva e riconosciuta le competenze acquisite.

Storia aziendale

GJordan inizia la sua operatività nel novembre 2016, proponendo servizi di formazione e consulenza estendendosi in breve tempo alla formazione delle risorse umane in azienda, sui temi della gestione, dell’organizzazione e manageriale.

In poco più di 1 anno vengono formati circa 300 profili, per posizioni di ogni livello nei vari settori (industria, commercio e servizi); la formazione in aula ed in sessioni di addestramento individuale ha interessato oltre 500 persone (Milano, Roma, Napoli e Tirana).

Tali esperienze, vissute su tutto il territorio nazionale e internazionale, hanno consentito il significativo adeguamento del know-how alla realtà italiana e hanno indirizzato il costante arricchimento dello stesso per garantire sempre i risultati attesi.

E’ una società di consulenza e formazione con un background di respiro internazionale e con un consolidamento operativo radicato sul territorio italiano, che basa il suo approccio su una concezione molto vasta ed ottimistica dell’individuo e su principi molto pratici e funzionali.

Tale concezione e tali principi si ritrovano in tutti i prodotti e servizi della società: valutazione delle attitudini, corsi di formazione e consulenza sono animati dalla consapevolezza che ciascuna persona può crescere nella misura in cui si assume piena responsabilità del proprio sviluppo e fa crescere anche gli altri intorno a sé.

