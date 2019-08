Crisi di governo: dalla pizza al parrucchiere, con l’aumento dell’Iva tutto costerà di più

La crisi di governo porterà a un inevitabile rialzo dell’Iva, che finirà per ricadere sulle tasche di tutti gli italiani: ecco come è destinato ad aumentare il costo della vita.

Crisi di governo | Dalla pizza al parrucchiere i rincari dei listini in caso di ritocco dell’Iva toccheranno numerosi prodotti di uso quotidiano e se scattassero le clausole di salvaguardia, l’aggravio per ogni famiglia nel biennio 2020-2021 sarebbe di circa 1.200 euro.

A fare i conti in dettaglio su ciascun prodotto è il Codacons, che ricorda che le clausole prevedono anche gli incrementi delle accise sui carburanti con un gettito stimato dalla Legge di bilancio pari a 400 milioni di euro all’anno, con conseguenti effetti negativi sui listini dei beni trasportati su gomma.

“I rincari dei listini in caso di ritocco dell’Iva toccheranno ogni aspetto della nostra vita – afferma il presidente Carlo Rienzi – Costerà di più svegliarsi e fare colazione al bar o in casa, ma anche lavarsi il viso e i denti, prendere la macchina per andare a lavoro, mangiare un tramezzino al bar, andare dal parrucchiere o portare un abito in tintoria, pagare le bollette o trascorrere una serata al cinema o in pizzeria”.

Ecco in dettaglio come cambieranno i prezzi di alcuni beni e servizi di largo consumo.

BENI CON IVA AL 22% – Prezzo medio attuale Prezzo medio con Iva 26,5% caffè (2 pz x 250 gr) 6,40 euro 6,64 euro birra (0,66 cl) 1,55 euro 1,61 euro dentifricio 2,70 euro 2,80 euro sapone liquido mani 1,80 euro 1,87 euro Coca Cola(1,5 lt) 2,05 euro 2,13 euro bagnoschiuma 2,30 euro 2,39 euro spazzolino da denti 2,80 euro 2,90 euro scarpe da ginnastica 100 euro 103,07 eur lavanderia pantalone 4,00 euro 4,15 euro parrucchiere (messa in piega) 16 euro 16,06 euro parrucchiere (taglio donna) 20 euro 20,07 euro Jeans uomo (di marca) 126 euro 130,07 euro Auto media cilindrata 16.775 euro 17.394 euro Auto Suv alta gamma 61.000 euro 63.250 euro Tablet 299 euro 310 euro Smartphone 799 euro 828 euro

BENI CON IVA AL 10% – Prezzo medio attuale Prezzo medio con Iva al 13% caffè al bar 0,90 euro 0,93 euro biscotti frollini (1 kg) 3,29 euro 3,38 euro tramezzino 2,30 euro 2,37 euro pizza Margherita 6,85 euro 7,04 euro cappuccino 1,20 euro 1,23 euro Yogurt (2 pz) 1,55 euro 1,60 euro Uova (conf. Da 6) 1,25 euro 1,28 euro bolletta gas (2918) 1.096 euro 1.126 euro bolletta luce (anno 2018) 552 euro 567 euro biglietto cinema 8,50 euro 8,73 euro.