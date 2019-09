Concorso Camera dei Deputati: sono state presentate oltre 15mila domande di partecipazione alla selezione pubblica per 38 posti di consigliere parlamentare.

Boom di domande di partecipazione per il concorso della Camera dei Deputati. Sono infatti oltre 15mila le richieste di partecipazione alla selezione pubblica per 38 posti.

Come riportato da “Il Mattino”, venerdì 13 settembre sono scaduti i termini per l’invio delle domande di partecipazione ai concorsi a 30 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale e a 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica.

Le domande pervenute sono rispettivamente 14.535 per il primo concorso e 1.293 per il secondo concorso. Venerdì 20 settembre scadrà invece il termine per le domande di partecipazione al concorso per 3 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica, con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale.