Coronavirus in Campania: sembra vicino l’ok alle consegne a domicilio per ristoranti e pizzerie a partire dalla prossima settimana. Via libera imminente anche per riaprire librerie e cartolerie.

La fase 2, quella di convivenza col Coronavirus, sta per iniziare anche in Campania. La Regione Campania, con in testa il governatore Vincenzo De Luca, è al lavoro per stabilire come e con quali precauzioni iniziare a lavorare dopo la fatidica data del 4 maggio.

In anticipo sui tempi previsti potrebbe esserci l’ok per le consegne di pizze e piatti pronti a domicilio, con la fine dell’embargo tutto campano: è infatti possibile che De Luca dia il via libera già dalla prossima settimana. Ad avallare l’ipotesi di un ok anticipato è anche la riunione in corso della task force regionale per valutare la possibile apertura, dall’inizio della prossima settimana, delle attività legate al cibo da asporto, alle librerie e alle cartolerie.

La task force sta lavorando alla definizione delle misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti, a cominciare dagli interventi di disinfezione e sanificazione dei locali dopo molte settimane di inattività.