Blue Ocean Finance al fianco di Tutored per un round di equity da 2 milioni di euro. La digital company conta 500mila giovani iscritti in 3 paesi europei e vuole diventare la piattaforma leader in Europa di recruiting digitale.

Blue Ocean Finance (www.blueoceanfinance.it) è advisor di Tutored – la digital company punto d’incontro digitale tra studenti, neolaureati e aziende – per un round equity “Series A” da 2 Milioni di euro nel corso del 2020 riservato a fondi italiani ed esteri. Tutored (www.tutored.me), nata nell’ottobre del 2014 dall’idea di Gabriele Giugliano, Martina Mattone e Nicolò Bardi digitalizza i processi di recruiting ed employer branding delle aziende a favore dei neolaureati e studenti – cluster di risorse e talenti che ancora non è presente sulle piattaforme e social network professionali.

Tutored crea un collegamento diretto tra il mondo del lavoro e gli studenti universitari in una fase precoce. L’attività di matching tra domanda e offerta di lavoro contribuisce a ridurre fenomeni come la disoccupazione giovanile, la fuga di cervelli e l’errata selezione da parte delle aziende.

Sono già 500.000 i giovani – di età compresa tra i 19 e i 26 anni provenienti da tutte le università e business school in Italia – che si sono iscritti alla piattaforma per realizzare le proprie ambizioni professionali. Molteplici le aziende che utilizzano Tutored per attrarre e assumere talenti tra cui realtà del calibro di PwC, Unilever, Accenture, Generali, UniCredit, BNP Paribas, Gi-Group, AXA, KPMG, Avanade, Altran, Crédit Agricole, LIDL, FCA e Maserati. Negli ultimi 2 anni, sono state oltre 2500 le posizioni in stage e di prima assunzione che sono passate da Tutored.

Il servizio è totalmente digitale e si è rivelato particolarmente utile nel periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, durante il quale le aziende non hanno potuto svolgere attività tradizionali quali i career day nelle università e percorsi di selezione tramite presenza fisica del candidato. In questi mesi la piattaforma ha permesso di far incontrare domanda e offerta di lavoro per ben 150 posizioni entry level. “Tra le linee di sviluppo del prossimo futuro, figura la transizione verso modelli totalmente digitali dei processi di recruiting ed employer branding e l’espansione delle attività e operazioni all’estero, in particolare in Francia e Spagna. Come teniamo spesso a evidenziare, siamo una community basata sull’ambizione. Con questo round d’investimento vogliamo sostenere la crescita di Tutored per trasformare e digitalizzare completamente il matching tra studenti e aziende, anche attraverso la sinergia con partner strategici nel nostro settore che credano nell’open innovation” ha spiegato Gabriele Giugliano, CEO e fondatore di Tutored.

“Crediamo molto negli investimenti in Italia e in aziende innovative, settore core della nostra attività, per questo accompagniamo da anni Tutored nel percorso di crescita e strutturazione finanziaria. Nel 2020 supererà il milione di euro di fatturato ed è pronta per la fase di Scale Up con un nuovo round di equity che sosterrà gli investimenti in internazionalizzazione e sviluppo della piattaforma” ha spiegato Giuliano Gigli, CEO di Blue Ocean Finance.