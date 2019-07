Anm: Scade il 16 luglio il bando per l’affitto dei locali disponibili presso le stazioni

Per i locali commerciali nelle stazioni ANM la data di scadenza per presentare la manifestazione di interesse è fissata per il 16 luglio. Ecco tutti i dettagli

Mancano pochi giorni alla scadenza dei termini per partecipare alla nuova manifestazione di interesse per l’affitto dei 16 locali ad uso commerciale collocati all’interno delle frequentatissime stazioni del Metrò e Funicolari, nei Parcheggi e presso la Sede Direzionale dell’Azienda Napoletana Mobilità in Via Giambattista Marino, 1 (Fuorigrotta).

Scadenza bando e dove presentare la domanda

Le offerte vanno presentate – entro il termine perentorio delle ore 13:00 di martedì 16/07/2019 in un plico chiuso e sigillato indirizzato a: “ANM S.p.A. – Unità Affidamenti Contratti Passivi e Attivi – via G. Marino 1 – 80125 Napoli” a mezzo posta, a mano o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la riservatezza dell’offerta.

Documentazione da presentare

La documentazione completa delle caratteristiche dei locali (schede tecniche e planimetrie, condizioni e modalità dell’offerta) può essere consultata alla sezione “area fornitori” del sito web www.anm.it. La locazione prevede una durata di 6 anni rinnovabili a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

A chi rivolgersi

Per ulteriori informazioni sulla documentazione da presentare, è possibile contattare anche l’Ufficio Affidamenti Contratti Passivi e Attivi, d.ssa Simona Salvatore (email: s.salvatore@anm.it; tel. 081/5594278). Per eventuali sopralluoghi o chiarimenti tecnici è possibile contattate l’Ufficio Attività Diversificate (contrattiattivi@anm.it; tel. 081/5594462-081/5594213).