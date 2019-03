Al via il “concorsone” alla Regione Campania per 10.000 posti

Ad aprile 2019 la Regione Campania pubblicherà il bando di concorso per 10.000 posti e a maggio saranno rese note le date. Ecco come candidarsi.

Entro il mese di Aprile 2019 verrà pubblicato il bando del corso-concorso per l’assunzione di circa 10.000 unità di personale presso vari enti della Regione Campania.

Stando alle previsioni, nel mese di Maggio 2019 dovrebbero essere definiti gli aspetti logistici del concorso, dai luoghi alle date degli esami.

E’ quanto è emerso dall’incontro di questa mattina tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ed il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Gli enti interessati dalle assunzioni sono prevalentemente i comuni campani: oltre la metà di essi ha aderito alla convenzione stipulata con il Formez.

Tra i comuni più importanti figurano:

Salerno, Caserta, Benevento, Avellin o, Ercolano, Marano di Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Aversa, San Giorgio a Cremano, Battipaglia, Pompei, Portic i, Sorrento, Somma Vesuviana, Afragola, Castel Volturno, Torre Annunziata, Eboli, Marcianise, Quart o.

Vi sono inoltre, tra gli altri enti, l’Agenzia Regionale per il Turismo e la Provincia di Benevento.

Le prove selettive saranno gestite dal Formez, e naturalmente la primissima prova sarà un test basato su quiz a risposta multipla.

Cosa fare nel frattempo?

Iscrivetevi al gruppo di studio su Facebook; Tenetevi aggiornati sul Forum di discussione; Utilizzate la piattaforma gratuita di Mininterno per iniziare ad esercitarvi con i quiz del Formez – è anche disponibile la nuova App per Android, anch’essa completamente gratuita; Seguite la pagina Facebook di Mininterno, dove vengono comunicate tutte le news sui concorsi pubblici più importanti, compreso quello per la Regione Campania; Aggiungete ai Preferiti e tenete sempre d’occhio la scheda di Mininterno dedicata al concorso, costantemente aggiornata, dove troverete il bando, la procedura di iscrizione e tutte le altre informazioni relative al concorso.

La piattaforma di esercitazione di Mininterno verrà naturalmente tempestivamente aggiornata con i quiz ufficiali, non appena questi verranno pubblicati dal Formez, costituendo dunque uno strumento indispensabile per superare la prova a quiz.