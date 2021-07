Ecco il nuovo pass disabili: sarà valido nelle Ztl di tutti i Comuni d’Italia

Entro tre mesi sarà pronto il Contrassegno unificato disabili europeo (Cude) per le auto: darà accesso a tutte le Ztl italiane.

Novità per le auto che trasportano persone disabili. Entro tre mesi sarà pronto il Contrassegno unificato disabili europeo (Cude), il nuovo pass che darà accesso alle Ztl di tutti i Comuni d’Italia.

Il Cude è stato presentato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, con la ministra per le Disabilità, Erika Stefani: “Questa piattaforma -ha dichiarato Giovannini – è un passo avanti importante per semplificare e migliorare la vita delle persone con disabilità attraverso la tecnologia”.

La piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al Contrassegno unificato disabili europeo (finanziata dal Ministero delle Infrastrutture) funzionerà con pochi semplici passaggi. Una volta inseriti i dati dei veicoli, questi vengono condivisi con altri Comuni, nel rispetto della privacy, e questo da accesso alle Ztl degli altri Comuni.

“Nella sua semplicità – ha aggiunto Erica Stefani, ministra per la Disabilità – questa Piattaforma risolve un grande problema. Oggi le famiglie delle persone con disabilità possono vivere un minor disagio. Questo strumento era fortemente richiesto e siamo riusciti a dare una risposta che rende effettivo il diritto alla mobilità.

La vera inclusione e il vero modo per affrontare i temi della disabilità non è quello di approntare delle leggi speciali, è di fare in modo che la nostra normativa e il nostro impianto permettano a tutti di esserci. Stiamo facendo un passo in avanti e lo stiamo facendo fare anche al nostro Paese”.