Eav, riaprono le stazioni della Circumvesuviana chiuse dopo il lockdown

Da domani l’Ente autonomo Volturno riattiva il servizio in nove fermate della Circumvesuviana chiuse in questi mesi a causa dell’emergenza Covid.

Da domani porte aperte nella gran parte delle stazioni periferiche delle linee della Circumvesuviana chiuse in questi mesi a causa dell’emergenza Covid. A comunicarlo, con una nota apparsa sul proprio sito internet, è l’Ente autonomo Volturno, che fa coincidere la riattivazione delle fermate con l’avvio dell’anno scolastico.

L’Eav in particolare fa sapere che sono nove le stazioni interessate: Via Viuli, Via Monaci, Via del Monte (tutte nel territorio di Torre del Greco), Moregine (a Castellammare di Stabia), Salice, La Pigna, Brusciano, Madonna dell’Arco e Botteghelle. A queste si aggiunge la fermata Cantieri per ciò che concerne le linee flegree.