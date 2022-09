Domani, sabato 1 ottobre l’ultimo giorno di Architettura Open House 2022 l’appuntamento dedicato agli architetti, ai non addetti ai lavori e a coloro che amano il bello.

Termina domani 1 ottobre il tour Architettura Open House a Napoli, che ha evidenziato l’amore per l’architettura, non solo degli addetti ai lavori, ma anche di pubblico che ha apprezzato la bellezza degli interventi e le professionalità dei singoli studi. Il fine è stato raggiunto, ovvero l’intento di approfondire le conoscenze su quella parte della città a tutti nota, ma che ha ancora tanto da raccontare.

In modo conviviale, non solo per chi ogni giorno ci lavora, ma per tutti, curiosi, appassionati e turisti che amano vedere e arricchirsi di bello. Un modo alternativo per godersi la città, con l’appuntamento che si è riproposto alla V° edizione, con il consueto messaggio: abitare è un interesse trasversale per tutti.

Organizzato è realizzato quest’anno con il contributo della Regione Campania – Direzione Generale Governo del Territorio, ai sensi della Legge Regionale 19/2019, sostenuto da Studio Trisorio, con il patrocinio del Comune di Napoli, dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia e dell’Oice- Confndustria, ha ancora un giorno di programmazione, per godersi la passeggiata con gli interessanti appuntamenti tutti da vivere Sabato 1 Ottobre, si comincia (ore 10.00- 12.00) con la visita allo studio vomerese di Antonio Visone, in Via Solimena 6b dove l’architetto presenta i suoi lavori open space festeggiando con Architettura Open House un anno del suo nuovo spazio.

A seguire appuntamento al cantiere finito presentato dall’architetto Francesco Scardaccione (ore 11.00- 13.00) con gli interessanti ambienti della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Luigi, in Via Francesco Petrarca 115 a Posillipo, dove visitare aula magna, biblioteca, cappella, chiostro e terrazza panoramica. Un passaggio nell’arte (ore 12.00- 14.00) da Studio Trisorio, galleria di arte contemporanea, in Via Carlo Poerio 110, partner di AOH fin dalla prima edizione.

Ed ancora il cantiere dello studio B5 srl, dell’architetto Francesca Brancaccio e l’ingegnere Ugo Brancaccio (ore 13.00- 15.00) dove un brunch all’aperto farà da momento conviviale per raccontare i lavori di restauro della storica Villa dei Principi, in Via Manzoni 74, tra Vomero e Posillipo. Segue un fuori porta (ore 17.00- 20.00) per visitare il nuovissimo Showroom Facile Ristrutturare, al Casoria Park, in Via S. Salvatore, Zona Commerciale San Salvatore (Napoli).