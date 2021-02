Dipendente di Asia Napoli muore in un incidente sul lavoro: aveva 54 anni

Aveva solo 54 anni il dipendente di Asia Napoli che la scorsa notte ha perso la vita in un incidente sul lavoro nei pressi di Piazza Garibaldi.

Un dipendente di 54 anni di Asia Napoli, Azienda per l’igiene urbana del capoluogo campano, è morto, la scorsa notte, in un incidente sul lavoro in via Mancini, nei pressi di piazza Garibaldi. A nulla è servita la corsa in ospedale. In una nota, la presidente di Asia, Maria de Marco, l’amministratore delegato Claudio Crivaro e il consigliere Daniele Fortini, esprimono “profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto il dipendente e siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento segnato dal dolore. Sappiamo – prosegue la nota – che le parole non possono lenire la vostra grande sofferenza ma desideriamo che sappiate che tutta l’azienda vi è vicina e partecipa al vostro lutto. Tutta l’azienda assicurerà la massima collaborazione alle autorità competenti circa l’individuazione delle cause che hanno determinato il terribile incidente”.

“Siamo profondamente turbati dalla notizia della tragica fine del dipendente Asia – aggiunge il sindaco, Luigi de Magistris – Siamo vicini alla famiglia e non faremo mancare il nostro sostegno. Era un lavoratore molto apprezzato dall’Azienda e dai colleghi a cui va il profondo cordoglio della Città e dell’Amministrazione comunale”, conclude.