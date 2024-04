‘Diego Vive’ a Napoli il debutto mondiale per il parco tematico dedicato al grande calciatore

Arriva a Napoli presso l’Ex Base Nato – Parco San Laise in anteprima mondiale DIEGO VIVE il primo PARCO A TEMA dedicato ad un atleta.

Grazie alla collaborazione tra Taja Producciones, La Agencia Biz e la Nonsoloeventi srl – Teatro Palapartneope arriva a Napoli presso l’Ex Base Nato – Parco San Laise in anteprima mondiale DIEGO VIVE il primo PARCO A TEMA dedicato ad un atleta.

Un posto magico in cui i sogni diventeranno realtà. Un’esperienza unica e transgenerazionale che permetterà anche ai giovanissimi di conoscere ed amare il più grande calciatore di tutti i tempi. Un parco in cui ci si potrà emozionare rivivendo le tante avventure sportive della vita calcistica di Diego Armando Maradona.

Diego Vive non è il solito museo commemorativo e non è una semplice mostra immersiva ma è un vero e proprio parco tematico con tante attività e giochi tecnologicamente avanzati ed interattivi che permetteranno la partecipazione attiva da parte dell’utenza che frequenterà le aree del parco. Tunnel di immagini interattive, pavimenti digitali, ologrammi, ed il primo spettacolo immersivo al mondo in formato 360° che si avvarrà della più moderna tecnologia e della massima qualità del suono al fine di trasformare questa esperienza immersiva in qualcosa che connetterà tutti i sensi. Non mancherà una sezione dedicata ai memorabilia con oggetti appartenuti a Diego: magliette, palloni e tanto altro.

Grazie ai giochi che utilizzano la realtà virtuale, sarà possibile inoltre ricreare i luoghi, azioni di gioco e i personaggi celebri della storia del calcio mondiale. I visitatori potranno realizzare il sogno di essere Diego Maradona per un giorno e potranno persino emulare la storica impresa di segnare il gol del secolo. Lungo il percorso ci sarà anche un set fotografico: entrando in una cabina e scegliendo tra i diversi look del mitico numero 10 ci si potrà scattare un divertente selfie.

Particolarmente suggestiva ed emozionante la stanza del Pelusa, l’umile punto di partenza di un bimbo che dalla sua casa di Villa Fiorito è diventato il più grande giocatore di tutti i tempi, uno spazio che simboleggerà non solo la grandezza di Diego Maradona, ma soprattutto la speranza e la forza di tutti quei bambini che coltivano il sogno di diventare calciatori.

L’offerta del parco Diego Vive è completata da un’area merchandising con maglie commemorative, e altri gadget di tutte le squadre in cui il campione ha giocato, e da un’area food e beverage dove sarà possibile scegliere tra un’ampia offerta composta da prodotti gastronomici argentini e italiani. In occasione di Diego Vive dal 1 Maggio al 31 Luglio 2024 negli spazi dell’EX Base Nato si terranno, inoltre, diverse attività collaterali: gare ed esibizioni di freestyler (genere di cui Diego è stato uno dei grandi precursori) tornei di calcio per bambini e competizioni di videogiochi di esports (sport elettronici). Non mancheranno anche degli eventi speciali che verranno annunciati nei prossimi mesi.

Gli organizzatori sulla scelta di Napoli per il debutto mondiale: “Diego Armando Maradona, per la città di Napoli non è stato solo un’atleta dal grande talento calcistico, ma ha rappresentato per essa un riscatto sociale e morale. Il numero 10 ha rappresentato il trait d’union tra le mille sfaccettature di Napoli, donandole nuova linfa vitale. A Napoli, Maradona, è venerato come un santo, un qualcosa di divino, che ha scelto Napoli e i napoletani come la sua dimora. La sua personalità così multiforme e colorata, si è sempre ben mescolata agli usi, costumi e tradizioni di Napoli. La sua gioia di vivere, cantare, ballare e divertirsi ha sempre rispecchiato l’anima di Napoli. Napoli è un pezzo di Argentina e DIEGO VIVE A NAPOLI e nei cuori di tutti quelli che l’hanno amato. DIEGO MARADONA è stato molto più di un semplice calciatore. Dopo Napoli il parco farà tappa a Barcellona, Riad, Buenos Aires e altre città in fase di definizione”.

L’ubicazione privilegiata, dell’Ex Base Nato raggiungibile con mezzi pubblici, gli ampi parcheggi a disposizione, l’elevata qualità della proposta d’intrattenimento, e la stupenda cornice del parco San Laise, rendono Diego Vive un’esperienza imperdibile e divertente, adatta ad un pubblico molto vasto che spazia dalle famiglie agli appassionati.

I biglietti in vendita sul sito https://www.diegovive10.com/

