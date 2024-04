“Di che stile (di vita) sei?”, un nuovo weekend a Città della Scienza: il programma

Gioco dell’oca in movimento

Avete mai sentito dire che l’esercizio fisico è importante per la vostra salute? Beh, è assolutamente vero! Il movimento non è solo divertente e rilassante, ma è anche fondamentale per il vostro benessere complessivo. Attraverso una variante del famoso “Gioco dell’oca”, esploriamo insieme perché muoversi è così importante e come può migliorare la nostra salute.

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30