De Luca sulla guerra in Ucraina: “Non c’è più nessuno che parla di pace” (VIDEO)

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca parla di “anni difficili che attendono l’Occidente”. Sul Covid 19: “Buona tenuta ma raccomando di indossare ancora la mascherina”.

Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato della guerra in Ucraina, per la quale purtroppo la fine non sembra vicina: “L’invasione russa andava fermata cinque mesi fa. Bisognerà aspettare l’esito della guerra per vedere qualche novità, non c’è più nessuno che parli di pace, di compromesso onorevole, nessuno parla di cessate il fuoco -osserva amaramente il numero uno di Palazzo Santa Lucia – Nessuno è attento alla popolazione ucraina che sta vivendo la tragedia”.

Per De Luca, infatti, “non c’è alcuna attenzione alle conseguenze economiche di questa crisi. Stiamo correndo a rotta di collo verso l’ampliamento della guerra e della tragedia se la guerra si prolunga ci sarà una crisi drammatica in occidente ma non mi sembra ci sia l’attenzione necessaria”.

Il governatore ha poi aggiunto che “l’obiettivo del presidente americano Biden è il crollo del regime di Putin. Ovviamente bisognerà capire cosa accadrà dopo. L’unica cosa che si capisce è che, andando avanti per questa strada, lasceremo ai nostri figli 50 anni di tensione”.

Sul fronte Covid 19 in Campania, la situazione è ancora sotto controllo: “C’è una buona tenuta della Campania in merito all’emergenza Covid -rimarca De Luca – Invito come sempre ad essere prudenti, al di là delle ordinanze nazionali e regionali invito ancora una volta i cittadini ad indossare la mascherina”.