De Luca: “Obiettivo è vaccinare 4 milioni 200mila persone in Campania” (VIDEO)

Vincenzo De Luca critica il Governo: “Mezze misure mandano gli italiani al manicomio”. Sul vaccino: “Ho ritenuto giusto dare l’esempio. I vaccinati avranno una tessera”.

Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha di nuovo criticato il Governo sulla divisione dell’Italia in zone per contenere il Covid 19 (dall’11 gennaio Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto finiscono in zona arancione, mentre tutto il resto d’Italia, Campania compresa, sarà in zona gialla): “Le mezze misure servono a produrre due risultati: prolungare l’epidemia e mandare l’Italia al manicomio -attacca numero uno di Palazzo Santa Lucia- Mi permetto di suggerire al Governo anziché mezze misure, misure semplici che valgono per tutta Italia all’insegna della prudenza fino a fine gennaio. Un unico colore per tutta Italia, zona arancione, ad eccezione per quelle regioni che sono zona rossa e tenendo presente che siamo circondati da paesi europei rovinati”.

De Luca annuncia dunque che in Campania “abbiamo deciso di fare una verifica epidemiologica entro il mese di gennaio perché dobbiamo capire cosa è successo nel periodo tra Natale e Capodanno. Aspetteremo, quindi, per capire come è la situazione l’ultima settimana di gennaio e dopo prenderemo le decisioni definitive per adesso prudenza massima su tutto, scuole, trasporti e tutto il resto”.

Al centro delle sue attenzioni c’è ora la campagna di vaccinazione, sottolineando come l’obiettivo sia vaccinare 4 milioni e 200mila cittadini campani entro il 2021. Tutti i vaccinati avranno una tessera: “La Campania -prosegue De Luca- darà una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo. Sul retro c’è un chip e ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare a cinema, ristorante con più tranquillità avendo la certificazione che sono stati vaccinati”.

A proposito del vaccino, non sono mancate le polemiche sullo stesso De Luca, che si è vaccinato proprio nella prima giornata della campagna: “È stato un gesto semplicemente simbolico, per dare coraggio e fiducia soprattutto alle persone anziane -puntualizza- Gli effetti? Solo un po’ di stordimento. Se con il richiamo me ne andrò al creatore, avrete motivo per essere prudenti, se come spero rimarrò in questa valle di lacrime a calpestare prati fioriti allora potete farvi il vaccino. E lo dico perché ancora oggi stiamo registrando preoccupazioni e timori a fare il vaccino”.

Prima di affrontare i temi di più stretta attualità, De Luca ha anche rilasciato un commento sugli incredibili fatti avvenuti negli Stati Uniti, con gli scontri nei momenti in cui veniva ratificata la vittoria di Joe Biden su Donald Trump per la presidenza: “C’è stato un tentativo di colpo di stato. Una lezione anche per le classi dirigenti, perché se questi fenomeni sono emersi, anche in Europa, è anche per la pochezza delle classi dirigenti“.