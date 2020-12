De Luca: la Campania resta arancione e da domani stop all’asporto

L’Unità di Crisi, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione” con ulteriori restrizioni con il divieto all’asporto.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza che non consentirà domani alla regione il passaggio dalla zona arancione a quella gialla, imponendo fino al 23 il mantenimento del colore ma aggravando le restrizioni escludendo l’asporto per bar.

L’Ordinanza ufficiale

L’Unità di Crisi, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal Presidente Vincenzo De Luca, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale.

Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020: