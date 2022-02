Covid, De Luca: “In Campania mascherine all’aperto sino a fine febbraio”

Nonostante le misure del governo, il presidente Vincenzo De Luca conferma come in Campania resterà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto almeno fino alla fine del mese.

“Piano piano, non andate di fretta. Non è un gran sacrificio indossarla. In Campania teniamola qualche settimana in più, così siamo più tranquilli. Manteniamoci prudenti. Almeno per il mese di febbraio manterremo l’obbligo di indossare la mascherina”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai giornalisti che gli chiedevano del mancato obbligo di indossare la mascherina all’aperto dopo l’11 febbraio.

“Avevate fretta di fare il Carnevale, di andare a gavazzare, invece no – ha aggiunto il governatore -. Superiamo almeno questo periodo di feste, San Valentino, Carnevale, la lasagna. Cerchiamo di arrivare alla fine dell’emergenza che è prevista, in Italia, alla fine del mese di marzo. Manteniamoci, quindi, un po’ più prudenti perché – ha ribadito – la Campania è la regione con la più alta densità abitativa d’Italia e, quindi, dobbiamo avere un po’ di prudenza in più”.