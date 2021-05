Dalla scelta dell’e-cig ai sapori più popolari: ecco le ultime proposte

Da quando si sono diffuse le e-cig, si sono create anche moltissime basi e aromi per rendere più varia l’esperienza di svapo. Vediamo quali sono gli ultimi trend e quali le ultime proposte.

Lo svapo con la sigaretta elettronica può essere un modo per ridurre il fumo, per eliminare la dipendenza e al contempo può essere considerata una vera e propria passione, con la possibilità di personalizzare i sapori che si vogliono percepire.

Infatti, quando si sono diffuse le e-cig, si sono volute creare contemporaneamente anche moltissime basi e aromi per rendere più varia l’esperienza di svapo. Tra i diversi gusti che si possono cercare è possibile trovare liquidi tabaccosi oppure cremosi e molto altro ancora, grazie agli e-commerce specializzati può portare a grandi soddisfazioni.

Quali sono le e-cig più comuni e quali sono i gusti considerati più popolari? Combinare la sigaretta elettronica con i liquidi tabaccosi può fare la differenza sia nel caso in cui si utilizza questo strumento per smettere di fumare, sia per godersi in modo adeguato l’atto stesso dello svapo.

I sapori delle e-cig: dai liquidi tabaccosi ai gusti cremosi

Le sigarette elettroniche prevedono un compartimento interno in cui inserire una certa quantità di liquidi che verrà vaporizzato. Questo elemento non solo le rende dei prodotti che non influenzano la salute di chi pratica lo svapo, dato che non vi è combustione di sostanze chimiche come nelle sigarette tradizionali, ma offre anche la possibilità di variare il piacere del fumo.

Infatti, si avrà l’opportunità di personalizzare i sapori della propria sigaretta elettronica, inserendo diverse tipologie di liquidi. Si potrà quindi creare a proprio piacimento un aroma, combinando una base con un’essenza, un processo divertente, ma che richiede una conoscenza minima delle giuste proporzioni. Per chi vuole disporre subito della sua e-cig si avrà anche l’opportunità di utilizzare liquidi già completi. Ma quali sono quelli più apprezzati e popolari? Di seguito indichiamo i sapori più venduti online.

Liquidi cremosi: intensità di gusto e al contempo la possibilità di percepire un sapore molto piacevole è il motivo per cui tra i liquidi più popolari si trovano quelli che prevedono una base cremosa. In particolare, sono molto apprezzati i sapori a vaniglia e con l’aroma di liquirizia. Inoltre, sono prodotti utilizzati anche per la tipologia di intensità dello svapo, con un vapore molto denso e che offre un piacevole odore.

Sapori fruttati: svapare e al contempo percepire il sapore delicato della frutta ha portato a rendere molto diffusi e popolari le essenze per le e-cig fruttate. Si avrà l’opportunità di scegliere tra tantissimi prodotti che offrono una varietà di gusti, e tra quelli più venduti si ritrovano i liquidi che hanno una combinazione di sapori esotici, l’aroma alle more e infine quello alle fragole.

I liquidi tabaccosi: nella classifica dei prodotti più popolari per le sigarette elettroniche non poteva mancare la presenza delle essenze a base di tabacco, prodotti creati al fine di offrire una sensazione in bocca molto simile a quella di una sigaretta tradizionale. In particolare, nella composizione di questi aromi si avrà una percentuale di tabacco elevata, combinata con altre tipologie di ingredienti che permettono di offrire gusti diversificati. Sono liquidi molto utili per chi vuole smettere di fumare e al contempo mantenere la tipica sensazione dell’aroma del tabacco, grazie alla possibilità di aggiungere al loro interno una certa quantità di nicotina. Questa tipologia di liquidi si possono dividere anche in base all’intensità dell’aroma che verrà percepita al momento della vaporizzazione. Le essenze prevedono infatti la possibilità di riprodurre il sapore del tabacco classico, quello più intenso come nel caso di un sigaro, oppure di una sigaretta light con un retrogusto leggero. Infine, sono molto popolari le versioni in cui si dispone della percezione del tabacco con l’aggiunta di altri sapori, dal miele alla lavanda.

Acquistare le e-cig e i liquidi tabaccosi? Come e dove farlo

