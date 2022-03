Dal 21 marzo a Napoli il taser alle forze dell’ordine

Da lunedì 21 marzo arriverà in dotazione anche ai reparti mobili della polizia di Napoli il taser per le forze dell’ordine.

Da lunedì a Roma, Bari, Bologna Firenze, Milano, Reggio Calabria e Brindisi; dal 21 marzo a Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Reggio Emilia, Padova; dalla settimana successiva anche a Caserta, Catania, Messina, Cagliari, Genova: “Il taser per le forze dell`ordine, dopo anni di battaglie sindacali e in Parlamento, finalmente arriverà in dotazione ai reparti mobili della polizia”, così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento alla circolare diffusa dal Ministero dell`Interno con il calendario delle date.

“Ringraziamo, tra i tanti che in questi anni hanno ascoltato le nostre richieste, i sottosegretari Nicola Molteni e Franco Gabrielli e il Capo della Polizia Lamberto Giannini. Grazie a loro, che hanno sempre ascoltato le nostre istanze e le nostre esigenze quotidiane, oggi abbiamo la possibilità di introdurre un nuovo strumento di tutela e salvaguardia del lavoro delle donne e degli uomini in divisa” conclude.