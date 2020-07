Scarpe sportive: ecco quali sono i modelli più amati di quest’estate

Scarpe sportive: ecco quali sono i modelli per passeggiare o fare footing in questa estate 2020.

Siamo in piena estate ed è tempo di passeggiate e corsette in strada, sul lungomare, al parco o in montagna, per le quali è certamente più comodo calzare ai propri piedi delle scarpe sportive.

Ecco alcuni dei modelli più amati di scarpe sportive per questa calda estate 2020.

Nike Air Force 1 ’07

Tra le scarpe sportive più amate di quest’estate, ci sono certamente le Nike Air Force 1 ’07. Si tratta di un modello specificatamente pensato per le esigenze del pubblico maschile, visto che i numeri disponibili partono da 38.5 e arrivano addirittura alla misura 52 (taglia più grande sul mercato).

Le Nike Air Force 1 ’07 esternamente sono realizzate in pelle, con una fodera in materiale sintetico e una suola in gomma. Sono disponibili in varie colorazioni quali il nero, il bianco, il grigio e il rosso con la stringa laterale in contrasto oppure, se lo si preferisce, dello stesso colore della scarpa.





Puma Smash V2 L

Molto apprezzate anche le Puma Smash V2, modello unisex molto comodo. Queste scarpe sono esternamente realizzate in pelle, mentre internamente sono foderate con suole in gomma alte circa 3 centimetri. Le Puma Smash V2 L sono disponibili in diverse colorazioni e questo è indubbiamente un motivo che contribuisce al loro successo. Si possono scegliere infatti in bianco con stringa nera, in nero con stringa bianca, in bianco con stringa blu, in bianco con stringa verde, in blu con stringa bianca.

Anche le taglie coprono un grande numero di esigenze, essendo disponibili dal 36 al 48.5.





Vans Ward Canvas

Tra i modelli di scarpe da ginnastica più amati, ci sono anche le Vans Ward Canvas, scarpe di tipo basso dedicate al pubblico maschile. Anche in questo caso c’è un’ampia gamma di taglie, le quali partono dalla misura minima di 38.5 ed arrivano ad una massima di 50. L’esterno della scarpa è realizzato in pelle, mentre è internamente foderata in tessuto e dotata di una suola in gomma, risultando resistente e durevole nel tempo.





Adidas Stan Smith

Tra le scarpe sportive più amate al mondo, un posto speciale è riservato alle Adidas Stan Smith, ideali sia per gli uomini che per le donne. Sono disponibili in due colorazioni, il bianco e il rosso.

L’esterno della scarpa è realizzato in pelle, la fodera è in tessuto e la suola è in gomma, con taglie che partono dalla 36 e arrivano alla 49. Le Adidas Stan Smith sono ben ammortizzate e garantiscono di poter camminare o correre per lunghi periodi senza risentirne particolarmente e senza affaticare il piede. Altra caratteristica fondamentale è la resistenza, che consente alla scarpa di essere utilizzata per un lungo periodo.





Converse Star Hi Canvas

In questa mini rassegna, trovano posto anche le Converse Star Hi Canvas, le famose sneakers unisex dedicate agli adulti. Tantissimi i modelli tra cui scegliere: il nero, il bianco, l’arancione, il blu, il verde, il grigio, il beige, il rosa, il rosso, il viola, il marrone, il bordeaux, l’avorio (e c’è anche la versione multicolor).





Anche in questo caso sono indiscutibili la comodità e la resistenza. Le scarpe Converse Star Hi Canvas sono realizzate esternamente in materiale sintetico (come anche la fodera e la suola). E anche in questo caso è disponibile una grande varietà di taglie (dal 35 al 44).