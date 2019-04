Parla Manuel Frattini in scena all’Augusteo con il Musical “Priscilla”

Al teatro Augusteo lo spettacolo di Stephan Elliott e Allan Scott con la regia di Matteo Gastaldo “Priscilla – la regina del deserto”. Con tre interpreti come Cristian Ruiz, Mirko Ranù e Manuel Frattini.

di Giuseppe Giorgio – Nuovo appuntamento con il Musical al teatro Augusteo dove, da domani sera, arriverà lo spettacolo di Stephan Elliott e Allan Scott con la regia di Matteo Gastaldo “Priscilla – la regina del deserto”.

Con tre interpreti come Cristian Ruiz, Mirko Ranù e Manuel Frattini e la direzione musicale di Fabio Serri, il lavoro è tratto dall’omonimo film autraliano del 1994, vincitore del Premio Oscar per i migliori costumi: “Le Avventure di Priscilla – La Regina del Deserto”.

Per il pubblico, una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato “Priscilla”, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto più di quanto avessero mai immaginato.

A giungere sul palcoscenico dell’Augusteo sarà un Musical dalle grandi prerogative ed attese con 23 artisti, oltre 500 costumi, una sceneggiatura esilarante e un’intramontabile colonna sonora comprensiva di venticinque fantastici successi internazionali, tra cui “I Will Survive”; “Finally”; “It’s Raining Men” e “Go West”.

Considerato come il Musical australiano di maggior successo di tutti i tempi, “Priscilla Queen Of The Desert the Musical”, per le sue repliche nel mondo ha raccolto più di 6 milioni di spettatori ai quali si aggiungono i 350mila calcolati fino ad oggi in Italia.

In scena insieme a Mirko Ranù nei panni di Felicia e Cristian Ruiz in quelli di Tick, a parlare delle repliche napoletane è l’altro protagonista Manuel Frattini che nei panni di Bernardette definisce la sua esperienza più che stimolante e soddisfacente.

“Sono stato a Napoli l’ultima volta nella stagione scorsa – ha detto il danzatore, cantante e attore teatrale Frattini – nei panni di Robin Hood ma questo mio ritorno con ‘Priscilla’ coincide con una prova capace di farmi cambiare pelle”.

Una performance, la sua, che rappresenta anche una sorta di sfida personale?

“E’ proprio così! Durante la mia carriera ho interpretato tanti personaggi ma questo impegno artistico che mi vede calato nei panni di Bernardette, ossia, in quelli di una donna, per me coincide con una esperienza diversa ed esaltante. Ogni sera provo a toccare le giuste corde per un ruolo pungente ed emozionante cercando di non cadere mai nella macchietta e nella caricatura per portare in scena semplicemente una donna elegante e piacevole”.

Rispetto al film, questo Musical, quali emozioni riesce a portare in teatro?

“Quelle di uno spettacolo dal vivo insieme a quelle derivate dall’impatto con un adattamento teatrale davvero di notevole spessore. Si tratta di una storia che per il palcoscenico offre innumerevoli momenti di grande emotività a partire dalla colonna sonora composta da 20 brani storici degli anni Ottanta. Il tutto è pervaso da una incontenibile energia e le circa tre ore di spettacolo scivolano via senza che lo spettatore se ne accorga grazie alla foga musicale, agli artisti (oltre a noi tre protagonisti vi sono altri venti meravogliosi interpreti e performer) e grazie ai 500 costumi per uno spettacolo in grado di fare godere al tempo stesso occhi ed orecchie”.

Da milanese spesso di casa a Napoli per il suoi impegni teatrali, può raccontarci di qualche legame particolare con la città partenopea?

“Vista l’occasione, può sembrare un fatto detto per convenienza ma parlando di Napoli, mi sento legato particolarmente proprio al teatro Augusteo che ci ospiterà. E’ attraverso la sua platea che ho conosciuto il calore del pubblico napoletano. Si tratta di una città capace di identificarsi con un palcoscenico a cielo aperto. Mi onora e gratifica tornare in un teatro che per me rappresenta un grande traguardo raggiunto al cospetto di un publico competente ed attento”.

Quale potrebbe essere, infine, il suo invito per venire a vedere Priscilla?

“Venite in teatro perchè si tratta di uno spettacolo adatto a tutti. Abituato a portare in scena dei Family Show e sull’esperienza degli anni scorsi con Pinocchio, Aladin, Peter Pan e Robin Hood, rivolgo il mio invito soprattutto ai giovani ed ai tanti ragazzi che mi hanno sempre seguito insieme alle loro famiglie. Ossia a quella fetta di pubblico che tanto mi ha dato in termini di soddisfazioni e di crescita”.