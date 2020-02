Nuova tournée italiana nel segno del Carnevale per l’attore e cantante Ciro Giorgio

Ciro Giorgio è di nuovo all’opera con la sua inseparabile maschera di Pulcinella per tante attese tappe artistiche in giro per l’Italia. Ecco tutte le date

Appena il tempo per tornare dagli Stati Uniti d’America e dalla sconfinata Arizona, dove, come il solito ha registrato un ennesimo successo con la sua nuova tournèe canora e teatrale, ed ecco che Ciro Giorgio è di nuovo all’opera con la sua inseparabile maschera di Pulcinella per tante attese tappe artistiche in giro per l’Italia.

Dopo aver raccolto entusiasmo ed applausi a Borghetto Santo Spirito in Liguria per il tradizionale “Carnevalissimo “ di Borghetto, organizzato da Santino Puleo, il bravo attore, regista e cantante, mercoledì 5 Febbraio parteciperà a Miss Sanremo 2020 nella cornice del Palafiori Theatre “Luigi Tengo”.

Ancora, sempre nel segno del teatro popolare e della maschera di Pulcinella, Ciro Giorgio, il prossimo 22 febbraio sarà tra i partecipanti al noto “Carnevale Novarese” di Novara, voluto da Giusy e Renato Sardo al quale, dopo le sfilate dei carri allegorici e l’intervento di alcuni gruppi folk, seguirà anche una coinvolgente cena in maschera nel ristorante “Novarello” al Villaggio Azzurro.