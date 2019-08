Nino Taranto con Totò tra i murales di Portaccarese a Montecalvario

Grazie ai writers del quartiere di Montecalvario un nuovo murale per ricordare l’inestimabile artista partenopeo tra teatro, canzone e società.

Sarà l’indimenticabile attore e cantante Nino Taranto, sabato mattina 31 agosto, a trasformarsi nel soggetto di uno dei murales di via Portacarrese a Montecalvario realizzati dai giovani artisti Ozon, Sdu, Brasiliano, Gennaro Fioretti, Damon, Luca Carnevale, Massi Elle, Michele Wuck e Giacomo Barone. Attestandosi nuovamente tra i personaggi eletti come simbolo del popolo napoletano, grazie ai giovani dei “quartieri spagnoli” il famoso commendatore del teatro e della canzone farà compagnia al suo inseparabile amico di scena e di vita Totò, cui sono stati già dedicati alcuni lavori ispirati ai suoi film come “Totò truffa ’62” e ai suoi personaggi più famosi. Impreziosendo di messaggi e valori la popolare strada napoletana che a ridosso di Toledo, s’inerpica verso Cariati e il Corso Vittorio Emanuele, il murale per Nino Taranto alimenterà un percorso artistico capace di attirare in una zona notoriamente difficile sempre più turisti nel ricordo della storia della città e di coloro che l’hanno resa celebre dal punto di vista culturale e artistico. Ideata e coordinata da Massimiliano Mantice, l’iniziativa che si muove senza nessuno aiuto da parte delle istituzioni e che non prevede alcun lucro, ha registrato nei giorni scorsi la visita della nipote del celebre “Principe della risata”, Elena Anticoli De Curtis. Sabato mattina 31 agosto, a partire dalle ore 9.00, i giovanissimi maestri “quartierani” saranno al lavoro per dedicare il loro murale al geniale interprete di una Napoli senza tempo come Nino Taranto. Così dopo Totò con la sua discendente, verso le 15,00 è previsto l’arrivo dei rappresentati della famiglia dell’artista e dei componenti della Fondazione “Nino Taranto”, tra cui il segretario, il professore Francesco De Blasio, nipote diretto dell’eccezionale maestro della scena e della canzone.