Mina tribute al Teatro Totò: ‘La mente torna’ con Francesca Marini

Al Teatro Totò arriverà Francesca Marini con lo spettacolo “La mente torna” un tributo ad una delle più grandi cantanti italiane: Annamaria Mazzini, in arte Mina.

Venerdì e sabato alle 21.00 in omaggio agli abbonati e domenica alle 18.00 per tutti gli spettatori con biglietto d’ingresso, al Teatro Totò di via Frediano Cavara, arriverà Francesca Marini con lo spettacolo “La mente torna”.

Un lavoro scritto da Antonio Mocciola e Gaetano Liguori che ne cura anche la regia, capace di trasformarsi in un trascinante tributo ad una delle più grandi interpreti del panorama italiano e mondiale: Annamaria Mazzini, in arte Mina.

La cantante ed attrice Marini ed il suo immenso amore per il canto, omaggeranno questo gigante della musica leggera interpretando alcune delle sue più belle e significative canzoni.

Con la consulenza musicale di Roberto Criscuolo lo spettacolo musicale condurrà tutti nel magico mondo della celebre “Tigre di Cremona” a pieno titolo considerata la più famosa cantante pop italiana di tutti i tempi nota, oltre che per le eccezionali qualità della sua stupenda voce, per essere stata protagonista in numerosi spettacoli televisivi diffusi dalla Rai a partire dagli anni Sessanta.