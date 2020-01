Il Teatro Cortese ai Colli Aminei presenta Antonella Morea con ‘Donne In-Canto’

Antonella Morea, domenica 12 gennaio alle ore 18.30, arriva al teatro Cortese dei Colli Aminei con il suo concerto spettacolo “Donne in-canto”. Al pianoforte il maestro Vittorio Cataldi.

Appena il tempo per prendersi una pausa dalle repliche della versione teatrale di “Mary Poppins” dove interpreta il ruolo comico di Mrs Brill, la cuoca fannullona e burbera di casa Banks, ed ecco che Antonella Morea, domenica 12 gennaio alle ore 18.30, arriva al teatro Cortese dei Colli Aminei con il suo concerto spettacolo “Donne in-canto”.

Accompagnata al pianoforte dal maestro Vittorio Cataldi, l’attrice, regista e cantante, al pubblico proporrà un emozionante percorso canoro e recitato dedicato ai personaggi femminili che nei suoi 44 anni di carriera ha interpretato o cantato.

Compreso anche qualcuno che avrebbe voluto interpretare ma non ha ancora avuto l’opportunità di farlo. In scaletta per un itinerario teatral- musicale avvincente ed emozionante autori come De Simone, Santanelli, Ruccello ed Eduardo fino a giungere a Pazzaglia, Gragnaniello, D’Angelo e Daniele. Attrice e cantante di lungo corso al fianco di Roberto De Simone per tanti anni, Antonella Morea ha lavorato con i più grandi del cinema e del teatro napoletano e non solo, tra cui Pazzaglia, Mastelloni e Patroni Griffi.