“Il caso Postalmarket.it”. A colloquio con Eugenio Filograna

Mercoledì 3 luglio alle ore 11 nella sede milanese di AMECO in via Privata del Gonfalone 4 (MM2 Sant’Ambrogio) sarà presentato il libro della collana “Quaderni Social” disponibile su Amazon sia in formato cartaceo pocket sia in formato digitale e dedicato a “IL CASO POSTALMARKET.IT”

Il libro racconta la storia dell’imprenditore di successo Eugenio Filograna che rilevò dalla tedesca Otto Versand il marchio Postalmarket, fondato nel 1959 da Anna Bonomi Bolchini.

Era il 1999, si costruiva l’economia digitale nel mondo… ma in Italia non si trovò spazio per chi voleva affermare Postalmarket.it.

Il rilancio industriale, per l’epoca innovativo e basato sul commercio elettronico e sulla valorizzazione della logistica, subì tutti gli ostacoli di sistema, dai sindacati alla finanza che impedirono il piano di rilancio di uno dei marchi più prestigiosi non solo della distribuzione italiana ma nel panorama della logistica internazionale, la consegna dei pacchi. “Avremmo avuto l’Amazon italiana… prima di Amazon” risolvendo questioni fiscali e giuslavoriste che poi sono intervenute, si legge nel pamphlet scritto dal giornalista Massimo Lucidi.

Intervistando Eugenio Filograna, Lucidi ha ricostruito, attraverso documenti dell’epoca, atti ufficiali e sentenze dei tribunali, le dinamiche legate alla ripartenza del marchio nel web e al declino commissariale che ha annichilito un marchio rimasto nel cuore della gente e degli italiani nel mondo.

Saranno presenti Eugenio Filograna e l’autore Massimo Lucidi.