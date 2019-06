Harry Potter: Annunciati i nuovi libri del maghetto di Hogwarts

Il 27 Giugno le prime due uscite: “Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts” e “Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology”.

di Piero Lombardi – Nei giorni scorsi J.K Rowling ha annunciato l’uscita di quattro nuovi eBook del maghetto di Hogwarts.

A 22 anni di distanza dall’uscita del primo libro la scrittrice ha rivelato la pubblicazione dei nuovi libri, i primi due usciranno il 27 Giugno con il titolo: “Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts” e “Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology”.

La Rowling ha dichiarato che i testi saranno incentrati sulle materie magiche di Hogwarts, dal titolo infatti sembra proprio che uno di questi sarà interamente dedicato al corso di difesa contro le arti oscure, la materia più citata all’interno delle opere e dei film.

A Luglio sarà la volta di “Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy” e agosto per “Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures”.

Tutti i testi saranno tradotti in Francese, Tedesco e Italiano e distribuiti solo in formato digitale. Così come nell’ultima opera che ha ispirato il film “Amimali Fantastici e dove trovarli”, Harry Potter non comparirà, ma tutti i testi saranno ambientati nel suo mondo.

A darne l’annuncio è stata proprio la scrittrice attraverso il sito Pottermore.

Non vediamo l’ora di tornare a Hogwarts!