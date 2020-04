Domani 25 aprile su radio Versilia Maria Sordino presenta Impronta di caffè

Domani su Radio Versilia per Versilia Libri, Demetrio Brandi ospita Maria Sordino e il suo Impronta di caffè

Sabato 25 aprile alle 12 su Radio Versilia fm 103.5 va in onda la rubrica Versilia Libri, ideata e condotta da Demetrio Brandi. Maria Sordino presenta “Impronta di caffè” (Il seme bianco). In replica mercoledì alle 12. Il programma si può ascoltare in diretta streaming su www.radioversiliatv.it .

La trama

Franco D’Arminio è ispettore capo presso il Commissariato San Paolo di Napoli da una vita e il mestiere di poliziotto ce l’ha nel sangue. Ogni volta che viene scoperta una nuova vittima lui sta male, gli viene l’emicrania, ma dal senso del dovere non riesce a guarire. Non che gli dispiaccia per i balordi del quartiere, in fondo se finiscono ammazzati è perché se la sono andata a cercare, ma quando è la gente per bene che viene coinvolta, si ribella. Amalia Ferraro è una giovane e appassionata suonatrice di violino. Sullo sfondo di una Napoli caotica e rovente, accompagnato dal profumo di caffè, Franco si troverà a indagare sulla sua morte misteriosa e, suo malgrado, verrà coinvolto in una torbida storia di amore e gelosia.

L’autrice

Maria Sordino è nata a Napoli nel 1966, dove vive col marito e i figli. Informatore medico scientifico di professione, scrittrice per passione, collabora con 2ANews.it, testata giornalistica on line, curando la pagina della Sanità, Sociale e di Attualità. È autrice di numerosi racconti, molti dei quali hanno vinto premi letterari in contesti nazionali e internazionali. Tra questi il premio Racconti nella Rete.

Impronta di caffè è il suo romanzo d’esordio.