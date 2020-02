Carosello 900, Francesca Marini e Massimo Masiello al Teatro Totò

Al Teatro Totò Francesca Marini e Massimo Masiello in scena con “Carosello 900”. Regia di Gaetano Liguori e l’orchestra diretta dal maestro Giuseppe Fiscale. Date e orari spettacoli.

Continua da giovedì 6 febbraio, fino a domenica 9 e da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, la stagione artistica del Teatro Totò diretta da Gaetano Liguori, con Francesca Marini e Massimo Masiello e lo spettacolo “Carosello 900”. (feriali ore 21.00 – sabato doppio spettacolo ore 17.30-21.00 e domenica ore 18.00).

Con un’attenta e filologica ricerca nello sterminato repertorio della musica napoletana della prima metà dello scorso secolo, Gaetano Liguori, Antonio Sciotti e Antonio Mocciola, hanno allestito per le splendide voci della coppia Marini- Masiello, uno spettacolo che, proprio come i caroselli cavallereschi medievali, si trasforma in una giostra di suoni e di emozioni sul filo della memoria.

Accanto a classici immortali, e universalmente riconosciuti, a risplendere sono vere e proprie perle rare, rinfrescate da arrangiamenti moderni e pronte ad una seconda vita artistica. “Carosello 900” diventa, così, tra sketch e canzoni, il Palcoscenico della Storia: un viaggio nel tempo in cui perdersi, ritrovarsi, e riperdersi.

In scena con la regia di Gaetano Liguori, l’orchestra diretta dal maestro Giuseppe Fiscale, le coreografie di Ettore Squillace e la consulenza musicale di Roberto Criscuolo, anche un gruppo di giovani attori provenienti dall’Accademia di Teatro del Totò.