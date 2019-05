Bel Canto al Castello con Olga De Maio e Luca Lupoli

Al Maschio Angioino il recital lirico “Bel Canto al Castello”. Protagonisti saranno il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli accompagnati dalla pianista Nataliya Apolenskaya.

Grande attesa per il nuovo appuntamento con l’ Associazione Culturale “Noi per Napoli” che nell’ambito del format “Luoghi Storici e Musica” con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per il “Maggio dei Monumenti”, venerdì 17 maggio, presenta al Maschio Angioino il recital lirico “Bel Canto al Castello”.

Un momento di storia e di musica tra le mura del simbolo della città di Napoli capace di ripercorrere le melodie di una dimensione canora senza tempo. Protagonisti saranno il soprano Olga De Maio; il tenore Luca Lupoli; il tenore Lucio Lupoli accompagnati dalla pianista Nataliya Apolenskaya.

A completare l’emozionante itinerario anche l’intervento del giornalista e storico, Giuseppe Giorgio con i suoi racconti ed i suoi aneddoti collegati al repertorio proposto. Per il pubblico partendo dal Settecento, la grande musica di Scarlatti e Mercadante, fino a giungere a Rossini, Verdi, Denza, Lehar ed al maestro sorrentino De Curtis.

Per tutti dopo la visita al Castello prevista per le 17.30, anche una degustazione con i vini dell’Azienda Vitivinicola “Iovino” Montespina fino all’inizio del recital previsto per le ore 19.00.

Per poter partecipare è previsto un contributo di 15 euro finalizzato anche a una raccolta benefica per la fornitura di generi di prima necessità alla Mensa dei senzatetto di Piazza del Gesù di Napoli.