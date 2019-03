A Napoli la mostra dedicata al Bicentenario dell’Infinito di Leopardi

Giovedì 21 Marzo 2019 ore 16.00 si inaugura a Napoli, con una prolusione del leopardista Antonio Prete, la mostra “Il corpo dell’idea. Immaginazione e linguaggio in Vico e Leopardi“.

In mostra si potrà ammirare una vasta selezione di preziosi originali accompagnati da rari testi del’500 e 700, e lo splendido Globo di Vincenzo Coronelli (1650 1718), tutti provenienti dalla Biblioteca nazionale di Napoli.

Esposti, in particolare, gli autografi della Scienza Nuova di Giambattista Vico lo Zibaldone di pensieri, le Operette Morali, la Primavera, lo Stratone da Lampsaco, la Ginestra di Giacomo Leopardi.

Un posto d’onore occupa l’Infinito: in mostra l’autografo scritto da Leopardi nel 1819, notevole per le varianti proposte.

La mostra apre, infatti, le iniziative per il BICENTENARIO dell’ INFINITO indette dal Comitato nazionale (istituito lo scorso 30 gennaio dal Ministro dei Beni Culturali) nelle quali avrà un ruolo fondamentale la Biblioteca Nazionale di Napoli, luogo simbolo che conserva insieme alla prima stesura autografa della celebre lirica, il Corpus delle Carte Leopardiane lasciate da Giacomo all’amico Antonio Ranieri e pervenute nel 1907, dopo diverse dispute giudiziarie, alla biblioteca napoletana.

«La mostra sostenuta con il massimo impegno da questa direzione – dichiara Francesco Mercurio direttore della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III – vuole, infatti, avvicinare il pubblico al pensiero dei due autori in grado di fornire risposte attuali ai grandi temi della società contemporanea, valorizzando e rendendo fruibile al tempo stesso il patrimonio scientifico posseduto da questa biblioteca.

Realizzata con il sostegno della “Regione Campania”, l’iniziativa è stata organizzata dalla Biblioteca nazionale di Napoli con il “Polo Museale della Campania – Palazzo Reale” e in collaborazione con il “Museo Archeologico Nazionale di Napoli” nel segno della proficua sinergia tra gli istituti del MIBAC.

«A partire dalle origini del mondo, la narrazione – spiega Francesco Mercurio – si sviluppa attraverso un itinerario tra gli Dei, gli Eroi e gli Uomini. Mitologia, filologia e poesia si intrecciano attraverso le parole di Vico e Leopardi in un dialogo tra i due che sembra non appartenere ad un tempo e uno spazio finito, ma prosegue oltre, in un flusso senza soluzione di continuità, che giunge fino a noi, uomini del XXI secolo.»

Pregiate e rare edizioni a stampa del 500 e 700 testimoniano le fonti di autori classici e moderni che hanno ispirato le opere dei due pensatori, e completano il suggestivo dialogo ideale dei due autori, che partendo dagli autografi della Scienza Nuova di Vico, dello Zibaldone di pensieri, delle Operette morali, dell’Infinito di Leopardi, si rivolge agli dei e agli eroi rappresentati dalle testimonianze scultoree prestate dal Museo Archeologico Nazionale e dal Museo di Palazzo Reale.

Un impianto scenico e multimediale crea un’atmosfera emozionale che favorisce la comunicazione del messaggio di Vico e di Leopardi e dei compositi contenuti antropologici, filosofici e poetici fino alla visione della decadenza e della corruzione e alle diverse risposte che ognuno dei due autori consegna alla modernità.

«Il contatto tra Vico e Leopardi si snoda tra mito e storia – aggiunge Francesco Mercurio – in un viaggio che scandisce il tempo della narrazione. Il pensiero dei due autori diventerà, in tal modo, corpo vivo e presente anche graficamente prima come segno e poi come parola scritta. »

La presentazione della mostra ( ore 16.00 del 21 marzo) nella Sala Rari della Biblioteca Nazionale, interverranno: Francesco Mercurio, Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Patrizia Boldoni, Consigliere del Presidente per la Cultura, Anna Imponente, Direttore del Polo Museale della Campania, Paolo Mascilli Migliorini, Direttore di Palazzo Reale di Napoli, e l’ Ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua, Presidente del Comitato Nazionale per il Bicentenario dell’Infinito.

Saranno presenti la Contessa Olimpia Leopardi, Fabio Corvatta, Presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, Manuela Sanna,Direttore dell’ISPF, Fulvio Tessitore, Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Rosanna Purchia, Sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo. Visita guidata alla mostra di Fabiana Cacciapuoti.

Accompagna la visita un progetto multimediale a cura di Kaos Produzioni, con la direzione artistica di Stefano Gargiulo. La mostra è allestita nella Sala Dorica ( al piano terra) di Palazzo Reale di Napoli ed è visitabile fino al 21 luglio.

Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III

Il corpo dell’idea. Immaginazione e linguaggio in Vico e Leopardi

mostra bibliografica, documentaria,iconografica, multimediale

NAPOLI

Sala Dorica in Palazzo Reale

Lunedì – venerdì ore 10 – 17; sabato, domenica e festivi 10-19; mercoledì chiuso.

Ingresso libero