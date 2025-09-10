Continua Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2025 con Nando Paone e Francesco Procopio

Continua la terza edizione di Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2025 con Nando Paone l’11 settembre e Francesco Procopio il 12 settembre.

Dopo il successo della prima settimana, continua la III edizione di Cultura CITTADINA(POLI) a Massa di Somma 2025 con due importante appuntamenti.

Nella Villa Comunale “Meravilla” di Massa di Somma, sita in Corso Luigi Pirandello, per il Festival Letterario “Apericult… la cultura si fa in strada”, giovedì 11 settembre, alle ore 19, si terrà la presentazione di “Io, Nando Paone”, il libro che il famoso attore partenopeo ha scritto con Ignazio Senatore e che vede la prefazione di Vincenzo Salemme. In questa lunga intervista, Paone ripercorre tutta la sua carriera, riflettendo sul ruolo dell’attore e sul modo in cui la recitazione ha plasmato la sua vita.

In particolare, rivela com’è nata la sua folgorazione per la recitazione e quest’appuntamento sarà accompagnato dalle musiche a cura del cantautore Antonio Scafuri. L’incontro è moderato dal giornalista Antonio Porcelli e a seguire sarà offerto un buffet al pubblico.

Il Teatro Comunale di Massa di Somma “Carmela Maddaloni”, in Viale delle Magnolie, venerdì 12 settembre, alle ore 21, va in scena la commedia “Mica so’ io?” con con Francesco Procopio e Pino L’Abate. Uno spettacolo esilarante e travolgente, un viaggio tra personaggi improbabili e situazioni al limite del surreale. Accompagnato dal brillante presentatore Pino L’Abbate, Procopio, nel suo nuovo show, porta in scena una carrellata di figure eccentriche e indimenticabili, ognuna con il proprio linguaggio, le proprie manie e il proprio modo di interpretare la realtà.

Dall’esuberante coreografo Procubano, con il suo stile inconfondibile, fino al mitico Mannaggia ‘a Cardarella, personaggio cult che ormai è entrato nel cuore del pubblico, ogni figura racconta sprazzi di vita quotidiana trasformandoli in puro divertimento.

Attraverso un ritmo serrato, battute irresistibili e una comicità che gioca sulle sfumature del linguaggio e della gestualità, Francesco Procopio dipinge uno spaccato grottesco e veritiero della società, facendo leva su quegli stereotipi e su quei tic che tutti, in fondo, riconosciamo nella nostra quotidianità.

L’iniziativa è fortemente voluta dal Sindaco Gioacchino Madonna, con la collaborazione della dr.ssa Ilaria Caruso, Segretario Comunale e Responsabile della Cultura e l’organizzazione per il terzo anno consecutivo dell’Associazione “L’ora d’aria”, che si impegna costantemente nella promozione della cultura nel territorio attraverso varie iniziative originali ed emotivamente coinvolgenti per gli spettatori.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti e per gli spettacoli teatrali la prenotazione è necessaria.