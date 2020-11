Covid, morta infermiera dell’Ospedale Cardarelli di Napoli: non aveva malattie pregresse

Aveva solo 57 anni, e lascia un figlio di 19, Antonella Patrone, infermiera dell’ospedale Cardarelli, morta dopo essere stata contagiata appena una settimana fa.

Aveva solo 57 anni Antonella Patrone, infermiera in servizio presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, morta dopo essere stata contagiata una settimana fa dal Covid-19. La donna è stata ricoverata in due diverse strutture adibite ai pazienti affetti dal Coronavirus del nosocomio napoletano e messa in ossigenoterapia con casco, ma le sue condizioni si sono aggravate in due giorni, tanto da costringere al ricovero in rianimazione per morire solo poche ore dopo.

Antonella Patrone, residente a Casoria, che lascia un figlio di 19 anni, a quanto si apprende, non aveva patologie pregresse.