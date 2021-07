Covid 19 in hotel a Vico Equense, positivi due turisti: tamponi negativi per il personale

Covid 19 a Vico Equense: una coppia di turisti tedeschi è in isolamento dopo la positività al tampone. Negativi i test per i membri del personale dell’albergo: erano tutti vaccinati.

Allarme Covid 19 in un hotel di Vico Equense, dove una coppia di turisti tedeschi è risultata positiva al tampone molecolare dopo aver avvertito sintomi influenzali: i due sono attualmente in isolamento nella struttura.

Come reso noto da Andrea Buonocore, sindaco della città della Penisola sorrentina, è stato subito attivato il protocollo che prevede tamponi per tutto il personale dell’albergo.

Tutti i dipendenti dell’hotel sono risultati negativi sono risultati negativi, anche perché, come sottolineato a “Il Mattino” dal direttore sanitario dell’Asl Napoli 3 Sud, Gaetano D’Onofrio, “erano tutti vaccinati. Questo avalla ulteriormente la tesi che con la copertura vaccinale il virus fa meno paura, sia per la contagiosità sia per le complicanze che poi richiedono l’ospedalizzazione”.