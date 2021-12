Covid 19 in Campania, bollettino del 16 dicembre: 1.841 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 16 dicembre, parla di 1.841 nuovi positivi su 38.876 test eseguiti.

Aumenta l’indice di contagio da Covid 19 in Campania e aumentano anche i ricoveri, sia in terapia intensiva che in degenza. Secondo i dati del bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore, sono 1.841 i casi positivi al Covid su 38.876 test esaminati. Se ieri l’indice di contagio era pari al 4.43% oggi è 4,73%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore e altri 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali aumentano a 33 i ricoveri in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri). Stessa situazione in degenza dove i ricoveri arrivano a 412 (+17 rispetto a ieri).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.841

Test: 38.876

Deceduti: 7 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 412

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Napoli, 17 dicembre 2021