Covid 19 in Campania, bollettino del 26 settembre: 176 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 26 settembre, parla di 176 nuovi positivi su 6.547 tamponi analizzati.

Torna a salire l’indice di contagio del Covid 19 in Campania, in leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva. Sono i dati dell’Unità di crisi della Campania. Oggi i positivi (con un minor numero di test) sono 176 su 6.547 tamponi effettuati: tasso al 2,68% rispetto all’1,56% precedente.

Sono 19 (più 1) le persone in terapia intensiva mentre quelle nei reparti di degenza ordinaria sono 258 (meno 1). Le vittime sono 6: cinque nelle ultime 48 ore e una deceduta in precedenza ma registrata ieri.