Covid 19 in Campania, bollettino del 20 aprile: 8.714 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 20 aprile, parla di 8.714 nuovi positivi su 42.103 tamponi analizzati.

Continua a calare l’indice di contagio da Covid 19 in Campania. Secondo il bollettino ordinario della Regione Campania sono 8.714 i neo positivi al Covid su 42.103 test. Ieri l’incidenza era superiore al 21%, oggi si ferma al 20.69%. Sei i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 40 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); leggero calo anche in degenza con 731 posti letto occupati (-8 rispetto a ieri).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 8.714

di cui:

Positivi all’antigenico: 7.761

Positivi al molecolare: 953

Test: 42.103

di cui:

Antigenici: 31.588

Molecolari: 10.515

Deceduti: 6 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 40

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 731

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.