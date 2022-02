Covid 19, da oggi in vigore nuove norme: ecco le regole per la quarantena a scuola

Covid 19 in Italia: tra le nuove norme anche la durata illimitata del Green Pass per chi ha ricevuto la terza dose.

Come sottolineato qualche giorno fa dal premier Mario Draghi, si va verso una riapertura sempre più costante dell’Italia nella lotta contro il Covid 19 (tanto che lo stato di emergenza potrebbe non essere prorogato oltre il 31 marzo).

I dati dei contagi stanno diminuendo, frutto anche di un forte aumento della campagna di vaccinazione. Perciò, il nuovo decreto ha introdotto nuove norme, a cominciare dalla quarantena a scuola in caso di contatto con un positivo, in vigore proprio a partire da oggi, lunedì 7 febbraio.

Covid 19 in Italia: nuove regole per la quarantena degli studenti

La quarantena per gli studenti sarà di cinque giorni, misura che si applica anche gli studenti che “alla data del 5 febbraio 2022 siano già sottoposti a quarantena senza che questa sia ancora cessata”. La cessazione dell’isolamento resta però condizionata dall’esito negativo di un test antigenico rapido o di un tampone molecolare. Per quanto riguarda la scuola primaria, la Dad sarà prevista solo per gli studenti non vaccinati a partire dal quinto caso di positività accertato. La Dad avrà una durata di cinque giorni.

Per la scuola secondaria (medie e superiori), la didattica a distanza è prevista solo per gli studenti non vaccinati. Dal secondo caso in poi, chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi e i guariti da meno di 4 mesi può restare in classe. Chi non è vaccinato invece dovrà seguire le lezioni da remoto per cinque giorni.

Covid 19 in Italia: Green Pass con scadenza illimitata per chi ha ricevuto 3 dosi di vaccino

Sempre da oggi, il Green Pass rilasciato a chi ha effettuato la terza dose avrà valenza illimitata. Il pass rilasciato a chi ha avuto ed guarito dal virus e ha poi eseguito due dosi vale invece sei mesi: per ottenere la validità illimitata bisogna sottoporsi alla terza dose. Il Green Pass base invece è valido 48 ore con tampone negativo antigenico, 72 ore con tampone molecolare negativo. Con la certificazione verde base, si potrà entrare nei negozi di alimentari, farmacie, ottici, articoli per animali e distributore di carburante e per andare al lavoro se non sottoposti a obbligo vaccinale.

Sono inoltre state eliminate le restrizioni in zona rossa per coloro che sono in possesso del Green Pass rafforzato e che hanno quindi completato il ciclo di 3 dosi o sono guariti dal virus.