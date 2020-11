Covid 19 ad Avellino, test rapidi hi tech all’ospedale Moscati: risultato in 30 minuti

Covid 19 ad Avellino: in dotazione al pronto soccorso dell’ospedale Moscati 3500 apparecchi ad infrarossi che forniscono il risultato del test antigenico in circa 30 minuti.

Nell’ambito della lotta contro il Covid 19, una importante novità sui test rapidi antigenici arriva dall’ospedale Moscati di Avellino.

Come riportato da “Il Mattino”, al pronto soccorso dell’ospedale irpino (in cui si stanno recando moltissime persone anche dalle altre province della Campania) è infatti in dotazione un nuovo macchinario per processare i tamponi antigenici.

Si tratta di un apparecchio a infrarossi che fornisce il risultato del test in circa 30 minuti e l’esito sarebbe molto più affidabile dei test rapidi usati fino alla scorsa settimana.

Di questi nuovi test rapidi (prodotti dalla Sd Biosensor) ne sono già arrivati circa 3500 ed ne saranno consegnati altri 15mila la prossima settimana.