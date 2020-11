Covid 19 a Napoli: subacquei donano bombole per l’ossigeno alla Croce Rossa

Covid 19 a Napoli: la Guardia Costiera in supporto alla raccolta solidale di bombole di ossigeno. Trenta contenitori donati alla Croce Rossa.

La Guardia Costiera della Campania, con la regia della Protezione Civile regionale, ha provveduto alla raccolta dei contenitori di ossigeno terapeutico dei centri diving del territorio i quali, al momento, non sono in attività ed hanno espresso il loro intendimento ad offrire un contributo a supporto della collettività. L’iniziativa è stata immediatamente sposata anche da Assobalneari la quale ha offerto un rilevante contributo alla raccolta. Un modo per fronteggiare l’emergenza della carenza di bombole d’ossigeno nelle farmacie di Napoli, un problema drammatico più volte denunciato in questi giorni.

Al fine di assicurare la corretta distribuzione sul territorio i primi contenitori raccolti, circa trenta, sono stati affidati al Comitato Provinciale di Napoli della Croce Rossa, il quale è stata parte attiva dell’iniziativa sin dalle sue prime fasi. La raccolta, che ha portato ad un primo pregevole risultato, proseguirà e costituisce ulteriore tangibile prova della solidarietà dei soggetti convolti.